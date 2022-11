Acontece Stok Center inaugura nova loja em Marau

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A inauguração está marcada para o dia 22 deste mês Foto: Divulgação A inauguração está marcada para o dia 22 deste mês. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 22 deste mês, será inaugurada em Marau uma nova loja do atacarejo Stok Center.

Localizada na rua Paralela Oeste Perimetral, 1.145, a unidade conta com 6.531,20 metros quadrados de área de vendas, 212 vagas de estacionamento e 24 caixas de atendimento. A loja estará aberta ao público de segunda a sábado, das 7h às 21h, e aos domingos, das 8h às 20h.

Na nova loja – a 24ª do atacarejo –, será disponibilizado o Troco Solidário, uma iniciativa que visa beneficiar instituições do município com o repasse integral da doação do troco dos clientes. Na cidade, a instituição atendida será a ABESFA.

O Stok Center pertence à Comercial Zaffari, a segunda maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece