Acontece Sicredi inaugura nova agência no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A nova unidade está localizada na Rua Olavo Barreto Viana, 69. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sicredi União Metropolitana RS, instituição financeira cooperativa, apresenta aos porto-alegrenses uma nova agência localizada na Rua Olavo Barreto Viana, 69, bairro Moinhos de Vento. O novo espaço, amplo, moderno, com design inovador e propício ao networking, foi inaugurado nesta sexta-feira (04). A chegada ao bairro está alinhada ao objetivo da Cooperativa de contribuir com o desenvolvimento das pessoas e dos negócios nas regiões onde atua e, neste caso, estar presente com todas as suas soluções financeiras em uma área tradicional da capital.

Conforme o gerente da unidade, Anderson Pereira Soares, a equipe chega para complementar e ser mais um apoio no desenvolvimento da economia local. “Estamos prontos para oferecer consultoria financeira e uma experiência diferenciada, que agregue renda e ao mesmo tempo melhore a qualidade de vida dos nossos associados e vizinhos, sejam eles pessoas físicas, jurídicas ou ligadas ao agronegócio. Os nossos espaços foram pensados também para ser a extensão da casa ou do escritório de cada um, onde a pessoa pode escolher uma sala e ter a privacidade necessária para realizar os seus negócios conosco ou fazer uma reunião com seus clientes e fornecedores”, destaca.

Quem visitar a agência pode conferir a área de recepção criada na entrada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem quiser, pode usufruir também da área de convivência, para tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. A agência também oferece diferentes salas de reuniões para seus associados.

Para o presidente Ronaldo Sielichow, o momento é muito bom. Em 2022, a Cooperativa segue com seu processo de expansão, que contempla, além da inauguração da agência Moinhos de Vento, as novas agências Gravataí Centro, Cachoeirinha e Esteio. “A nossa projeção é investir mais de 20 milhões de reais em 10 novos pontos de atendimento até o final de 2023, e com isso novas oportunidades serão abertas para quem quer crescer conosco”, relata.

Neste ano, mais de cem novos colaboradores se somaram à equipe do Sicredi, o dobro do que tinha sido projetado para o período. “Com a expansão e a abertura de novas agências, a previsão é que as contratações continuem evoluindo”, reforça o presidente.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, a Cooperativa oferece também uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, redes de autoatendimento e atendimento via WhatsApp).

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 70 mil associados. Destes, aproximadamente 500 já são da agência Moinhos de Vento, que antes mesmo da sua inauguração já atuava junto ao bairro na prospecção de novos associados. Além de Porto Alegre, a Cooperativa atua em mais oito municípios: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece