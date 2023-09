Geral Chuva fez duas aeronaves desistirem de pousar antes de avião cair no Amazonas e deixar 14 pessoas mortas

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

O mau tempo pode ter contribuído para a queda de avião de pequeno porte. (Foto: Reprodução)

O mau tempo pode ter contribuído para a queda de avião de pequeno porte na tarde do último sábado (16) na região de Barcelos, no interior do Amazonas, de acordo com informações preliminares. Segundo autoridades locais, duas aeronaves desistiram de aterrissar no aeroporto local pouco antes do acidente.

O desastre deixou 14 mortos: piloto, copiloto e 12 passageiros, todos turistas que iriam praticar pesca esportiva.

Os corpos das 14 vítimas da queda de um avião em Barcelos, no interior do Amazonas, chegaram por volta das 17 horas de domingo (17) na Base Aérea de Manaus, no Aeroporto de Ponta Pelada. A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Secretaria Pública do Amazonas (SSP-AM) informaram durante entrevista coletiva que a investigação não tem data para ser concluída. As autoridades também falaram que não é possível afirmar a causa do acidente, mesmo com a chuva intensa e os problemas na tentativa de pouso.

O major brigadeiro do ar, David Almeida, do 7° Comando Aéreo do Ar, destacou que o desenvolvimento do relatório sobre o caso envolve uma série de fatores, desde o funcionamento da aeronave até as condições climáticas. Pouco antes do acidente, outras duas aeronaves desistiram de pousar e voltaram a Manaus. As vítimas eram dos Estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Roraima, Maranhão e Amazonas.

O relatório será feito pelo Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII). Também são realizadas investigações pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM), que irá responsabilizar os culpados pelo acidente.

“Não há um prazo específico, porém todos os dados de digitais foram encontrados e enviamos uma equipe com cinco oficiais altamente experientes nesse tipo de acidente. Eu tenho certeza que todos os dados necessários foram levantados e agora serão depurados, de acordo com as técnicas e mandamentos internacionais previstos para a investigação de acidentes aeronáuticos”, assegurou.

Barcelos é um dos maiores destinos do ecoturismo amazonense e é, especialmente, conhecido pela pesca esportiva. O total de vítimas abrange dois tripulantes e 12 turistas, todos a caminho do município para pescar.

Conforme a lista da empresa, embarcaram na aeronave os passageiros: Euri Paulo dos Santos, Fabio Campos Assis, Fabio Ribeiro, Gilcresio Salvador Medeiros, Guilherme Boaventura Rabelo, Hamilton Alves Reis, Heudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Marcos de Castro Zica Renato Souza de Assis, Roland Montenegro Costa, Witter Ferreira de Faria. Na tripulação, estavam o piloto Leandro Costa Souza e o copiloto Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior.

No dia do acidente, o governo do Amazonas instaurou um comitê de crise para organizar o envio de equipes e o translado dos corpos. “Foi enviada a equipe para que possamos chegar na elucidação, se houve algum tipo de atentado ao transporte aéreo, se houve dolo, culpa, negligência, imperícia, todas essas nuances serão verificadas. A Anac já foi oficiada, as pessoas que em primeiro lugar chegaram ao local serão ouvidas, as pessoas que foram até Barcelos naquele dia também serão ouvidos, os pilotos que anteriormente também serão ouvidos”, assegurou o delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

