Geral Confira oito dicas para a bateria do celular durar mais

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Algumas dicas simples podem ajudar a fazer sua bateria durar mais tempo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem nunca ficou sem bateria no celular? Por mais que a velocidade no processamento, definição de tela, capacidade de armazenamento aumentaram muito ao longo dos anos, a sensação é que a bateria dos celulares não evoluiu na mesma velocidade. De fato elas melhoraram sim, os componentes são melhores e mais duráveis, mas o próprio desempenho dos smartphones e o tamanho da tela acabam consumindo mais energia.

A tecnologia antiga nas baterias usava “níquel-cádmio”, com menor desempenho e efeito memória. Atualmente elas são de lítio, que apesar de não “viciar” caso não complete todo o ciclo de carregamento, existe um desgaste natural ao longo das recargas.

No entanto, algumas dicas simples podem ajudar a fazer sua bateria durar mais tempo.

1 – Sempre que possível, mantenha sua bateria entre 20% e 80% da carga. Deixar zerar completamente não é saudável. Cargas desnecessárias e extremas aumentam o desgaste da bateria, por isso, evite recarregar quando tiver muita carga.

2 – Mantenha seu sistema e seus aplicativos atualizados. Sim, algumas correções podem consertar erros que faziam consumir mais bateria.

3 – Não deixe seu celular exposto ao calor. Isso interfere diretamente no consumo da bateria, além de poder danificar componentes. Em temperaturas extremas, alguns aparelhos desligam automaticamente para evitar estragos e até queimaduras no usuário.

4 – Aplicativos que não estão sendo usados devem ser fechados. Por mais que o Android e iOS otimizem os APPs em segundo plano, feche os que não estiverem em uso.

5 – Quanto mais brilho sua tela usar, maior consumo de bateria vai ter. Então, diminuir o brilho ou até mesmo usar em “modo noturno” pode te dar uns minutos a mais. Com o modo “economia de energia” ativado, o brilho já é otimizado para priorizar a durabilidade da bateria.

6 – Aplicativos que acessam sua localização, mesmo não sendo de mapa, consomem muita energia. Então, lembre-se disso quando der permissão aos APPs que querem saber por onde você está.

7 – Para ouvir música, opte por usar fones de ouvido. Qualquer áudio reproduzido pelo celular aumenta, consideravelmente, o consumo de bateria. E o consumo é proporcional ao volume, ou seja, quanto mais alto o som, mais rápido é o descarregamento.

8 – No desespero, e se possível, coloque o celular em “modo avião”, mas só em emergência, já que o recurso desativa Wi-Fi, Bluetooth, dados móveis e até sinal para ligação simples. Apesar dos serviços ficarem desabilitados, a bateria é poupada ao máximo com o aparelho ligado. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/confira-oito-dicas-para-a-bateria-do-celular-durar-mais/

Confira oito dicas para a bateria do celular durar mais

2023-09-18