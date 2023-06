Rio Grande do Sul Chuva intensa e fortes rajadas de vento deixam mais de 60 mil gaúchos sem luz

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta. Foto: Alex Rocha/PMPA A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta quinta-feira (15), de acordo com a CEEE Equatorial, a chuva intensa e as fortes rajadas de vento deixaram mais de 60 mil pessoas sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Conforme a companhia, as regiões mais afetadas são o Litoral Norte e a Região Metropolitana. Cidreira, Porto Alegre, Viamão, Imbé, Tramandaí e Capão da Canoa são os municípios mais atingidos.

Além do vento, a chuva que se intensificou ao longo desta quinta, e madrugada de sexta-feira (16), vem provocando transtornos por alagamentos e deslizamentos de terra em diversos municípios do Nordeste do Estado.

Alerta

Conforme prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha pode ocasionar de 100 a 150 mm de precipitação e ventos de até 90 km/h na Capital.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, está preparada para eventuais atendimentos decorrentes de enxurradas, alagamentos, quedas de árvores e postes, destelhamento de imóveis e transtornos na mobilidade urbana.

A Defesa Civil orienta que a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/chuva-intensa-e-fortes-rajadas-de-vento-deixam-mais-de-60-mil-gauchos-sem-luz/

Chuva intensa e fortes rajadas de vento deixam mais de 60 mil gaúchos sem luz

2023-06-16