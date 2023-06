Rio Grande do Sul Ciclone causa alagamentos, quedas de árvores, falta de luz e bloqueios de estradas no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 16 de junho de 2023

Diversas quedas de árvores foram registradas em Porto Alegre. Na foto, um condomínio no bairro Guarujá, na Zona Sul Foto: Lorenzo Rivero/O Sul Diversas quedas de árvores foram registradas em Porto Alegre. Na foto, um condomínio no bairro Guarujá, na Zona Sul. (Foto: Lorenzo Rivero/O Sul) Foto: Lorenzo Rivero/O Sul

Um ciclone extratropical, com chuvas intensas e fortes rajadas de vento, assustou os gaúchos e causou estragos na madrugada desta sexta-feira (16). O fenômeno provocou alagamentos, quedas de árvores e postes, deslizamentos de terra, falta de luz, bloqueios de estradas, entre outros transtornos, em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

Várias ruas e avenidas de Porto Alegre amanheceram alagadas, tomadas por galhos e bloqueadas nesta sexta. Por volta das 6h, havia mais de 20 pontos com bloqueios em vias da Capital ocasionados por quedas de árvores, postes ou acúmulo de água, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

A Zona Sul foi a mais atingida em Porto Alegre. As rajadas de vento chegaram a 70 quilômetros por hora na cidade, de acordo com a Metsul Meteorologia. Milhares de pessoas ficaram sem luz na cidade.

No interior do Estado, onde os ventos chegaram a atingir 100 quilômetros por hora, as áreas mais afetadas pelos temporais são o Litoral Norte, a Serra Gaúcha, os Vales do Sinos, Paranhana e Caí e as regiões Metropolitana e Nordeste.

As aulas foram suspensas em pelo menos dez cidades gaúchas. No Litoral Norte, em Santo Antônio da Patrulha, mais de 70 pessoas, entre elas 50 idosos, foram obrigadas a deixar os locais onde residem em razão dos alagamentos.

A cidade de Maquiné registrou grandes acumulados de chuva e ficou inundada. Também há transtornos em Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí e Osório.

Os rios Caí, Paranhana e Sinos apresentam cheias, aumentando o risco de inundações.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), entre as rodovias com bloqueios, estão a BR-116, em Guaíba, Sapucaia do Sul e Morro Reuter, e a BR-470, em Carlos Barbosa e Salvador do Sul.

Governador

O governador Eduardo Leite afirmou que as “equipes da Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar estão mobilizadas para dar a assistência e o apoio às comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas”.

