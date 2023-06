Porto Alegre Temporal: prefeitura de Porto Alegre pede que as pessoas evitem transitar pelas ruas da cidade nesta sexta

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Quedas de árvores provocaram o bloqueio de diversas vias, entre elas a avenida Cavalhada (foto), na Zona Sul da Capital Foto: Divulgação Quedas de árvores provocaram o bloqueio de diversas vias, entre elas a avenida Cavalhada (foto), na Zona Sul da Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre pediu para que as pessoas evitem transitar pelas ruas da cidade nesta sexta-feira (16), pois o alerta de chuva excessiva permanece, com impactos na mobilidade urbana.

“A Defesa Civil e os serviços da prefeitura passaram a madrugada em ação nas ocorrências do temporal. Quem puder, apelamos que evite deslocamentos. Seguimos trabalhando sem interrupções”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A Defesa Civil orienta que a população abrigue-se em locais seguros, mantendo-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

A passagem de um ciclone extratropical provocou estragos e transtornos em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. Na Capital, a maior parte das ocorrências diz respeito a árvores, fios e postes de energia caídos, acúmulo de água em diversas vias, quedas de muros, residências comprometidas e semáforos fora de operação. A população porto-alegrense deve buscar auxílio pelos telefones 199 (Defesa Civil) ou 156 (serviços operacionais).

A Capital registrou um acumulado de 82 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A média para todo o mês de junho na cidade é de 140 milímetros. As chuvas devem continuar durante esta sexta-feira em toda a Região Metropolitana, com possibilidade de mais 100 milímetros de precipitação. Todos os arroios estão sendo vistoriados desde do final da tarde de quinta-feira (15) em Porto Alegre.

Confira algumas ocorrências registradas pela Defesa Civil na Capital nesta sexta:

– Bairro Glória: queda de muro entre lindeiros, com residências próximas desocupadas preventivamente.

– Bairro Passo D’Areia: Queda de árvore sobre residência, sem vítimas.

– Bairro Bom Jesus: destelhamento de casa.

– Bairro Santana: Água fluvial invadiu casa.

– Vila Coqueiros: Em residência de dois pisos, alvenaria com rachaduras e vigas desalinhadas. Local foi isolado com fitas.

– Bairro Três Figueiras: Desbarrancamento em uma obra com desmoronamento de piscinas.

– Bairro Cascata: Desabamento com vítima ferida com escoriações.

– Arroio Rincão transbordou próximo ao número 4440 da Estrada Costa Gama.

Quedas de árvores

– Estrada Costa Gama X Prof. Oscar Pereira

– Estrada Costa Gama X Est. Gedeon Leite

– Edgar Pires de Castro, 10493

– Edgar Pires de Castro X Beco da Vitória

– João de Oliveira Remião, paradas 13 e 21

– Av. Antônio de Carvalho, 1800

– Rua Fernando Borba, 129, árvore meia via

– Estrada do Lami x Edgar Pires de Castro (árvore e fiação elétrica)

– Rua Fernandes Vieira X Vasco da Gama

– Rua Álvaro Chaves X avenida Farrapos

– Av. Bento Gonçalves, 9565

– Rua Joaquim Nabuco, 487

– Rua Nautas, 104

– Rua Aliança x rua Amoroso

Quedas de postes

– Avenida Cavalhada, entre Dea Coufal e Xavier da Costa (poste e fios na via)

– Rua Ten. Castelo, 21 (fios na via)

– Avenida Dr. Manoel José Lopes Fernandes, 156

– Rua Tenente Castelo X rua Dr. Manoel José Fernandes (fios de alta tensão)

2023-06-16