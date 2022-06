Agro Chuvas atrapalham plantio das culturas de inverno no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Produtor busca no trigo possibilidade de renda após prejuízos na safra de verão. Foto: FecoAgro/RS/Divulgação Foto: FecoAgro/RS/Divulgação

O excesso de chuvas dos últimos meses está atrapalhando o início das safras de inverno no Rio Grande do Sul. Depois de amargar com a estiagem, que trouxe uma quebra nas culturas da soja e do milho, além de impactar outras produções agropecuárias, o clima mais uma vez tem sido adverso para a implantação da produção do período, conforme análise da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS).

Segundo o presidente da entidade, Paulo Pires, em alguns municípios gaúchos chegou a chover mil milímetros nos últimos três meses. “Parece que esta chuva estava represada. E isso prejudica enormemente os plantios tanto de canola, que praticamente está sendo finalizado em termos de semeadura no Rio Grande do Sul, quanto de trigo, que agora começou. Porém, o plantio de trigo teve início nas regiões mais quentes do estado, e agora temos previsão de uma semana de chuvas, o que pode dificultar ainda mais”, destaca.

O dirigente salienta que a previsão de aumento de área de 16% feita pela Rede Técnica Cooperativa (RTC) se confirma, e o produtor gaúcho tem a esperança de ter rentabilidade com as culturas de inverno. “Com esses preços praticados para o trigo no mundo todo, o produtor aumentou a área, principalmente em cima do orçamento, com a possibilidade de renda que poderá ter, apesar da elevação de custo em 51% e também da questão de que precisa desta renda”, observa Paulo.

A expectativa agora é pela resolução dos problemas que os agricultores enfrentam em relação ao Plano Safra. “Infelizmente estamos na metade de junho e não temos um Plano Safra andando nos bancos para os produtores. Isso é muito ruim, e o produtor está sendo resiliente para procurar soluções. É uma atitude nobre resistir a esse momento procurando uma alternativa com estas culturas que estão aí na frente”, complementa o presidente.

