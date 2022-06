Porto Alegre Sesc Alberto Bins oferece 175 vagas gratuitas para o projeto EAD-EJA

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Oportunidades divididas nos turnos manhã, tarde e noite são voltadas para pessoas acima dos 18 anos que têm o interesse de concluir o Ensino Médio. Foto: Divulgação/Sesc-RS Foto: Divulgação/Sesc-RS

O Sesc Alberto Bins, de Porto Alegre, está disponibilizando 175 vagas para o segundo edital do projeto Educação à Distância para Jovens e Adultos EAD-EJA. Gratuita, a iniciativa é voltada para pessoas com 18 anos ou mais que têm o interesse em concluir o Ensino Médio. As pré-inscrições podem ser realizadas pelo site até o dia 04 de julho. O resultado da seleção será divulgado no dia 05 de julho.

São oferecidas 70 vagas para o turno da manhã, 70 para a tarde e 35 para a noite. As aulas acontecerão em formato híbrido, com um encontro presencial uma vez por semana, na Unidade (Av. Alberto Bins, 665 – Centro Histórico). A previsão de início das aulas é 15 de agosto e, ao final do curso, os alunos receberão o diploma do Ensino Médio e da formação profissional em Produção Cultural. Os participantes devem ter renda mensal bruta máxima de três salários mínimos e ter finalizado o Ensino Fundamental em escola pública.

O Sesc EAD-EJA tem duração de 18 meses e, além dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), disponibiliza atividades de cultura, esporte e lazer. Além da capital, o Sesc está oferecendo 1.766 oportunidades gratuitas em outras 34 cidades do estado: Alegrete, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santana do Livramento, São Borja, São Leopoldo, Taquara, Torres, Tramandaí, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires e Viamão.

