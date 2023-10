Geral Chuvas deixam Ferraris ilhadas e mais de 2 mil desabrigados em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Aos menos sete Ferraris ficaram ilhadas durante as fortes chuvas que alagaram o estacionamento de uma pousada. (Foto: Reprodução)

Aos menos sete Ferraris ficaram ilhadas durante as fortes chuvas que alagaram no sábado (7) o estacionamento de uma pousada na cidade de Urubici, na Serra de Santa Catarina. Vídeos nas redes sociais mostram os carros de luxo com água na altura da porta, enquanto outro automóvel da marca é puxado por um trator.

Urubici recebia o Ferrari Owner’s Club Stradalle 2023, que reúne donos de modelos da fabricante italiana no País. Com as fortes chuvas, que atingem o Estado desde o início da semana, o encontro foi cancelado. Segundo a organização, nenhum carro foi danificado. Em Urubici foi montado um abrigo para 35 pessoas que tiveram de ser retiradas de suas casas.

Santa Catarina registra, até o momento, 131 municípios com ocorrências em virtude das chuvas fortes que atingem o Estado desde a última semana. O dado está no relatório da Defesa Civil, atualizado às 17h desse domingo (8), que ainda mostra que 60 municípios decretaram situação de emergência. Foram confirmadas duas mortes, a primeira em Rio do Oeste e a segunda em Palmeira.

O Governo do Estado distribuiu 39.553 itens de assistência humanitária e todas as equipes de Segurança e Defesa Civil do Estado seguem de prontidão para atendimento às ocorrências e orientação da população. Até o momento, foram abertos 121 abrigos em 52 municípios. Ainda Segundo a Defesa Civil, mais de 2,5 mil pessoas estavam desalojadas ou desabrigadas no Estado.

Previsão

Entre a madrugada e manhã desta segunda-feira (9), ainda ocorre chuva nas regiões mais ao nordeste do estado e o tempo volta a ficar firme do Extremo Oeste aos planaltos. Ao longo da manhã, as instabilidades se afastam do estado, mas no Litoral e em áreas próximas a oferta de umidade do oceano para o continente deixa o tempo encoberto e com possibilidade de chuvas fracas a qualquer hora do dia. O risco ainda é alto para ocorrências como deslizamentos, em decorrência dos volumes registrados nos dias anteriores. As temperaturas mínimas variam entre 9 e 18°C por SC e as máximas ficam 14 e 19°C no Planalto Sul e variam entre 19 e 25°C nas demais regiões. Os ventos sopram com intensidade fraca de direção sudeste/leste pelo Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do governo catarinense.

2023-10-08