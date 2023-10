Geral Estados Unidos levam grupo de ataque de porta-aviões para mais perto de Israel

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que “ajuda adicional chegará aos militares israelenses e mais virá nos próximos dias”. (Foto: Reprodução)

Os Estados Unidos vão enviar um grupo de porta-aviões de ataque para o leste do Mar Mediterrâneo e fornecerão munição e outros equipamentos para ajudar Israel em sua guerra recém-declarada contra o grupo Hamas.

As autoridades dos EUA esperam que o governo israelense lance uma incursão terrestre na Faixa de Gaza, densamente povoada, nas próximas 48 horas. Israel vem respondendo com ataques a Gaza e prometendo retaliação a um ataque sem precedentes do grupo terrorista Hamas, que pegou as forças de segurança israelenses de surpresa.

Nesse domingo (8), o Hamas equiparou a ajuda dos EUA a Israel a uma “agressão” aos palestinos. “O anúncio dos EUA de que fornecerão um porta-aviões para apoiar a ocupação (de Israel) implica uma participação real na agressão ao nosso povo”, declarou o grupo em comunicado.

Em ligação nesse domingo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que “ajuda adicional chegará aos militares israelenses e mais virá nos próximos dias”, de acordo com um comunicado de imprensa da Casa Branca.

Biden prometeu “apoio total ao governo e ao povo israelense após os ataques horríveis e sem precedentes dos terroristas do Hamas”. O primeiro pacote de ajuda militar “começará a ser enviado hoje (domingo) e chegará nos próximos dias”, disse o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, em comunicado.

Austin disse também ter ordenado que o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald Ford, o maior navio de guerra do mundo, se dirigisse ao Mediterrâneo oriental a partir do Mar Jônico, onde estava localizado.

A Força Aérea americana também aumentou o envio de seus caças para a região, continuou o secretário. “Os Estados Unidos mantêm as suas forças preparadas globalmente para reforçar a postura de dissuasão, se necessário”, sublinhou.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, afirmou que há informações de americanos entre as vítimas dos ataques. “Estamos trabalhando para verificar isso”, disse ele.

O embaixador israelense nos Estados Unidos, Michael Herzog, indicou que, entre as cem pessoas, civis e soldados, sequestrados pelo Hamas em Israel, há cidadãos americanos.

Os contatos entre o alto escalão dos EUA e de Israel aumentaram após a ofensiva surpresa lançada a partir do território palestino no sábado. As informações são da agência de notícias AFP.

2023-10-08