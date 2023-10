Geral Porto Alegre recebe Baile de Debutantes Solidário nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

O Baile de Debutantes Solidário será realizado na Associação Leopoldina Juvenil. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Em Porto Alegre, o Baile de Debutantes Solidário será realizado na Associação Leopoldina Juvenil, nessa segunda-feira (9), a partir das 20h. São 15 meninas de projetos sociais da Capital que irão participar do evento.

“Nós temos noção do quanto isso é importante para as meninas, em muitas situações se trata da realização de um sonho que conseguimos, através de parcerias, tornar realidade”, afirma a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia. Um dos destaques deste ano é a informação compartilhada no cadastro realizado pelas meninas sobre qual a profissão que gostaria de exercer no futuro.

Cinco debutantes que comemoram o aniversário moram no bairro Bom Jesus. As outras dez debutantes integram o acolhimento institucional da Fundação Pão dos Pobres, localizada no bairro Cidade Baixa.

A organização inicia pela tarde com a produção de cabelo e maquiagem, prova de vestidos e ensaio geral para o baile, que terá alunos do Colégio Militar de Porto Alegre como pares. As madrinhas serão as debutantes da própria Associação Leopoldina Juvenil 2023. Após o desfile, ocorre a valsa com pais ou responsáveis e o jantar. A comemoração do aniversário é completa com música, dança e parabéns.

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Lazer, Esporte e Juventude (Smelj), é apoiadora do evento. São parceiros da secretaria neste baile: Movimento de Mulheres Marlene M. Carneiro, Sindipedras (Sindicato da Indústria de Beneficiamento de Pedras do RS) e Renan Kunha.

