Por Redação O Sul | 19 de junho de 2025

Estatística incluo dois mortos e um desaparecido, além de 531 resgatados. (Foto: Divulgação/CBM-RS)

Ao menos 90 dos 497 municípios gaúchos já relataram perdas devido às fortes chuvas que atingem diversas regiões do Rio Grande do Sul nesta semana. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil estadual na noite dessa quinta-feira (19), a estatística inclui dois mortos (em Candelária e Nova Petrópolis), um desaparecido, 531 resgatados (além de 66 animais) e quase 4.600 pessoas que precisaram deixar suas casas.

A prefeitura de Jaguari decretou estado de calamidade pública. Em outros cinco municípios, a medida envolve situação de emergência: Agudo, Cerro Branco, Cruzeiro do Sul, Dona Francisca e Nova Palma.

Na área da saúde, o hospital municipal de Paraíso do Sul estava funcionando parcialmente, sem água e luz. Em Rolante, o risco de alagamento motivou a transferência de 11 pacientes da Fundação Hospitalar para o Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

Informações sobre o nível de rios e lagos, os pontos com bloqueios parciais e totais nas estradas do Rio Grande do Sul, além dos avisos e alertas da Defesa Civil e imagens do radar meteorológico podem ser conferidas nos links no site defesacivil.rs.gov.br.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, recomenda-se o cadastramento no sistema de recebimento de alertas meteorológicos da Defesa Civil gaúcha. São duas opções para recebimento de mensagens.

– SMS: é necessário enviar o CEP da localidade para o número 40199; em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que forem divulgadas.

– Whatsapp: o registro se sá pelo número (61) 2034-4611. Em seguida, inicia-se uma interação com o robô de atendimento, enviando um simples “Oi”. O cidadão pode então compartilhar a atual localização ou qualquer outra de seu interesse, passando a ser destinatário dos alertas.

Governador

Na manhã desta sexta-feira (20), o governador gaúcho Eduardo Leite se reunirá em Santa Maria com prefeitos da região Central do Estado. O objetivo é tratar dos efeitos das fortes chuvas. Também está previsto um sobrevoo nas áreas alagadas.

O chefe do Executivo estadual tem visitado cidades localizadas em regiões críticas. Na quarta-feira (18), por exemplo, ele esteve em São Sebastião do Caí para acompanhar a situação e reforçar os alertas à população. Ele ressaltou, na ocasião:

“Nossas equipes estão interagindo com os prefeitos em todas as regiões mais afetadas. Vamos continuar atualizando as informações por meio dos canais oficiais para que a população saiba das projeções em relação às chuvas. Teremos transtornos e situações de inundação, mas nada comparável a maio do ano passado”.

Leite reforçou que, embora os volumes previstos para esta semana sejam menores do que os registrados nas enchentes de 2024, os impactos já são relevantes em diversas regiões.

(Marcello Campos)

