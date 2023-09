Rio Grande do Sul Chuvas em excesso: Rio Grande do Sul ainda tem 20 cidades em estado de calamidade pública e outras 63 sob situação de emergência

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Quadro geral consta em novo do governo gaúcho, a partir de informações de autoridades locais. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

O Rio Grande do Sul ainda tem 20 cidades em estado de calamidade pública e outras 63 sob situação de emergência devido aos efeitos das chuvas excessivas ocorridas desde o início deste mês. A estatística consta em decreto estadual de reclassificação, publicado pelo governo gaúcho a partir de informações fornecidas pelas autoridades locais.

Em alguns municípios foi constatada a necessidade de reclassificação de desastre de Nível 3 para Nível 2. Isso motivou a reconfiguração do quadro geral. O decreto, identificado pelo número 57.197, tem vigência de 180 dias, retroativa ao dia 6 de setembro.

– A categoria “3” se caracteriza pela grande intensidade de perdas e ação coordenada pelas três instâncias administrativas, ou seja: prefeitura, governo estadual e governo federal.

– Já a de número “2” é definida pela combinação de média intensidade nos danos e cuja normalidade pode ser restabelecida com recursos locais e complementados com o aporte dos demais entes federativos.

Calamidade pública

– Arroio do Meio.

– Bento Gonçalves.

– Bom Jesus.

– Bom Retiro do Sul.

– Colinas.

– Cruzeiro do Sul.

– Dois Lajeados.

– Encantado.

– Estrela.

– Farroupilha.

– Guaporé.

– Lajeado.

– Muçum.

– Paraí.

– Roca Sales.

– Santa Tereza.

– São Valentim do Sul.

– Serafina Corrêa.

– Taquari.

– Venâncio Aires.

Situação de emergência

– Água Santa.

– André da Rocha.

– Anta Gorda.

– Arvorezinha.

– Boa Vista das Missões.

– Cachoeira do Sul.

– Cachoeirinha.

– Camargo.

– Campestre da Serra.

– Campos Borges.

– Candelária.

– Casca.

– Chapada.

– Charqueadas.

– Ciríaco.

– Coqueiros do Sul.

– Cotiporã.

– Coxilha.

– Cruz Alta.

– David Canabarro.

– Eldorado do Sul.

– Erechim.

– Espumoso.

– General Câmara.

– Getúlio Vargas.

– Gravataí.

– Ibiraiaras.

– Imigrante.

– Ipê.

– Itapuca.

– Jaguari.

– Lagoão.

– Lajeado do Bugre.

– Marau.

– Mato Castelhano.

– Montauri.

– Montenegro.

– Muliterno.

– Nova Alvorada.

– Nova Araçá.

– Nova Bassano.

– Nova Prata.

– Nova Roma do Sul.

– Novo Hamburgo.

– Palmeira das Missões.

– Panambi.

– Passo Fundo.

– Protásio Alves.

– Sagrada Família.

– Santa Maria.

– Santo Antônio do Palma.

– Santo Expedito do Sul.

– São Domingos do Sul.

– São Jerônimo.

– São Jorge.

– São Sebastião do Caí.

– Sapiranga.

– Sarandi.

– Sede Nova.

– Sertão.

– Vacaria.

– Vanini.

– Vila Maria.

(Marcello Campos)

