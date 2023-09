Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul permanece com bloqueio total em sete trechos de estradas

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Equipes trabalham para desobstruir rodovias o mais rápido possível. (Foto: Divulgação/Daer)

Os danos causados pela fortes chuvas dos últimos dias inda resultam em transtornos à circulação de pedestres e veículos em estradas do Rio Grande do Sul. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), oito trechos continuavam com bloqueios totais ou parciais neste sábado (16).

O boletim é atualizado pela às 8h, meio-dia, 16h e 20h, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Conforme o governo gaúcho, rodovias não inseridas nos relatórios podem ser consideradas livres para o tráfego.

Equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) trabalham para desobstruir totalmente e o mais rápido possível os segmentos que ainda enfrentam problemas. No foco está a garantia do retorno do tráfego de forma segura, inclusive para viabilizar o deslocamento de voluntários e a entrega de donativos às cidades mais atingidas.

Situação

– ERS-130: bloqueio total no quilômetro 40, em Cruzeiro do Sul. Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

– ERS-130: bloqueio total no quilômetro 37, em Venâncio Aires.

– ERS-149: bloqueio total quilômetro 77 em ambos os sentidos, em Formigueiro. A pista continua alagada.

– ERS-431: bloqueio parcial no quilômetro 26, em São Valentim do Sul, causado por deslizamento de parte da estrada. Fluxo em meia pista.

– ERS-431: bloqueio total do tráfego entre os quilômetros 10 e 23. A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista permanece alagada.

– ERS-448: bloqueio total no quilômetro 37, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas e ruptura de ponte no local. O deslocamento entre as duas cidads pode ser realizado pela ERS-122, ingressando-se em Antônio Prado para utilizar, em seguida, a ERS-437.

– ERS-566: bloqueio total no quilômetro 40, em Alegrete. O desvio está sendo feito por estradas municipais próximas.

– VRS-851: bloqueio total no quilômetro 9, em Serafina Corrêa. A ponte do rio Carreiro, que se encontrava submersa, está danificada.

Ponte

Além disso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta para restrição de tráfego de caminhões e ônibus na ponte sobre o Arroio Bossoroca, no quilômetro 353,9 da BR-290 – entre o entroncamento com a BR-392 e a cidade de Vila Nova do Sul.

O aumento do nível de água no arroio deslocou a estrutura de escoramento da ponte. Com isso tráfego de veículos leves permanece liberado em pista única e está sendo orientado por sistema de pare-e-siga.

Assim que o volume da água baixar, será possível concluir a inspeção técnica para avaliação das fundações e definir o serviço que deve ser executado, bem como o tempo necessário para manutenção. A previsão inicial é de que o serviço seja realizado nos próximos 20 dias, se as condições climáticas ajudarem.

(Marcello Campos)

