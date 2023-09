Rio Grande do Sul Viagens intermunicipais de ônibus: após as chuvas deste mês, sete linhas permanecem suspensas no Interior gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Em outras sete linhas há operação parcial e atrasos de até duas horas. (Foto: Arquivo/Daer)

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informou neste sábado (16) que sete linhas intermunicipais de ônibus de passageiros continuam com viagens temporariamente suspensas no Rio Grande do Sul. As interrupções são causadas por danos da chuva deste mês nas rodovias. Em outras sete persistem operações parciais e atrasos de até duas horas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt), podem ocorrer novas alterações logísticas. Isso dependerá das mudanças no tráfego, à medida em que forem liberados trechos com interdição total, após os devidos reparos.

Suspensão total

* Amaral Ferrador–Encruzilhada do Sul (e vice-versa): empresa Expresso SB. Todos os horários suspensos.

* Camaquã–Amaral Ferrador (e vice-versa): empresa Expresso SB. Todos os horários suspensos.

* Encruzilhada do Sul–Camaquã (e vice-versa): empresa Expresso SB. Todos os horários suspensos.

* Guaporé–Soledade: empresa Condori Transportes e Turismo. Todos os horários estão suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.

* Pelotas–Canguçu: empresa Expresso Embaixador. Viagem suspensa, com expectativa de retomada nesta segunda-feira (18). A ponte situada na localidade de Taquara está com problemas.

* Santa Maria–São Sepé: empresa Planalto. Todos os horários suspensos.

* Uruguaiana–Rio Grande (via Caçapava do Sul): empresa São João Transportes Razzera. Suspensão temporária até este domingo (17). O itinerário passa pela rodovia BRS-290, bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.

Horários alterados

* Porto Alegre–Amaral Ferrador (via Pântano Grande–Encruzilhada do Sul): empresa Expresso SB. As viagens não prosseguem até Amaral Ferrador, visto que a estrada municipal está interditada. A operação é forma parcial, até a cidade de Encruzilhada do Sul.

* Porto Alegre–Santana do Livramento: empresa Ouro e Prata. Viagem mantida, mas com itinerário alterado. O trajeto está sendo realizado por Bagé, pois a rodovia BRS-290 está bloqueada na ponte do Arroio Bossoroca.

* São Sepé–Santa Maria: empresa Planalto. A operação é mantida em apenas um horário: 15h30min. Já o retorno para Santa Maria tem embarque às 17h30min. O trajeto é percorrido via Cachoeira do Sul.

* Rio Grande–Santa Rosa (e vice-versa): empresa Planalto. Chegada com atraso de duas horas, por causa do desvio por Cachoeira do Sul.

* Porto Alegre–Uruguaiana: empresa Planalto. Chegada com atraso de duas horas por conta da interdição da Ponte da Bossoroca, exingindo desvio por Santa Maria. Já as saídas têm sido realizadas nos horários determinados.

* Porto Alegre–Alegrete: empresa Planalto. Chegada com atraso de duas horas por conta da interdição da Ponte da Bossoroca, exingindo desvio por Santa Maria. Já as saídas têm sido realizadas nos horários determinados.

* Porto Alegre–Quaraí: empresa Planalto. Chegada com atraso de duas horas por conta da interdição da Ponte da Bossoroca, exingindo desvio por Santa Maria. Já as saídas têm sido realizadas nos horários determinados.

(Marcello Campos)

