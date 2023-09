Porto Alegre Ocupação de prédio no Centro de Porto Alegre resulta em confronto entre manifestantes e Guarda Municipal

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Imagens gravadas por testemunhas mostram agentes usando spray de pimenta para dispersar protesto. (Foto: Reprodução/Twitter)

A ocupação de um prédio desativado na Rua da Praia, Centro Histórico de Porto Alegre, resultou em confronto entre manifestantes e Guarda Municipal na manhã deste sábado (16). Imagens gravadas por testemunhas mostram os agentes da corporação dispersando com gás-de-pimenta integrantes do Movimento Nacional De Luta Pela Moradia (MNLM).

O edifício, que abrigou no passado a instituição teatral Companhia de Arte, está localizado no nº 1.780, na quadra entre as ruas Doutor Flores e Senhor dos Passos. A propriedade é da prefeitura, que pretendia levá-lo a leilão mas agora admite rever a estratégia.

Após os incidente, representantes da administração municipal conversaram com os manifestantes no local. As tratativas incluem o agendamento de uma reunião entre as partes na tarde de segunda-feira (18) no Centro Administrativo da capital. O grupo, por sua vez, comprometeu-se a permanecer no edifício somente até o horário do encontro.

Incidente

O confronto entre guardas municipais teria sido deflagrado no momento em que agentes da corporação impediram a entrega de alimentos e outros donativos ao grupo de ocupantes. Algumas pessoas cruzaram o cordão de isolamento e foram repelidas com gás-de-pimenta e tiros de balas de borracha.

Dentre os atingidos pelo spray diretamente nos olhos estava a deputada estadual Laura Sito (PT). Ela registrou ocorrência na Polícia Civil. Vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), a advogada Marina Dermmam também relatou ter sido atacada.

À tarde, o site da prefeitura repercutiu o incidente. O texto informa a abertura de procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do conflito.

“Esse tipo de abordagem foge à normalidade das ações da corporação, que são pautadas pelo diálogo. Nenhum de nós tem interesse no conflito, na violência. Vamos garantir a segurança de todos até a conclusão do processo”, frisou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Ressalta, ainda, que uma rodada de negociação já foi iniciada com o grupo responsável pela ocupação, a fim de retomar o prédio. Ficou acertado com os invasores que não haverá ingresso de mais pessoas no local, agora sob monitoramento também pela Brigada Militar.

“Conforme negociação firmada entre secretários municipais e representantes do movimento, o prefeito Sebastião Melo receberá o grupo no Centro Administrativo Municipal para avançar no debate”, diz um trecho. A íntegra pode ser consultada em prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

