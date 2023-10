Geral Chuvas intensas afetam 93 municípios e deixam duas mortes em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

De acordo com a Defesa Civil do Estado, subiu para 46 o número de municípios que emitiram decretos de situação de emergência. (Foto: Divulgação)

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde o início desta última semana já afetaram 93 municípios, que registraram ocorrências em virtude das condições meteorológicas. O dado está no relatório da Defesa Civil do Estado, atualizado às 17h desse sábado (7), que também confirmou a segunda morte em decorrência das intensas precipitações. O segundo óbito foi registrado em Palmeira.

Equipes do governo estadual atuam desde o começo da semana no auxílio à população e no monitoramento da situação e uma força-tarefa está de prontidão desde a noite de sexta-feira (6). O indicativo de altos volumes de chuva no fim de semana permanece.

Ainda de acordo com o relatório, subiu para 46 o número de municípios que emitiram decretos de situação de emergência.

Até a tarde desse sábado, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado atendeu 305 ocorrências, em 96 municípios catarinenses. Até então, 471 bombeiros e 165 viaturas haviam sido empenhados para atendimento das ocorrências relacionadas com as chuvas.

Em coletiva de imprensa, o governador Jorginho Mello conclamou a população que mora em áreas de risco a buscar abrigo seguro nos municípios afetados pela enchente no Estado. O pedido se dá em meio à previsão de mais chuva neste domingo (8) e aos prognósticos técnicos que apontam que os rios podem atingir níveis expressivos de 14 metros, como em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí.

“O Estado está unido, fazendo tudo o que pode ser feito, mas, neste momento o pedido é para que as pessoas busquem abrigo seguro, deixem as residências se for preciso. Nós precisamos resguardar o que mais importa, que é a vida das pessoas”, afirmou Jorginho Mello.

O governador voltou a pedir que a população se proteja. “É muita chuva em um curto período de tempo. Na próxima quarta-feira, a previsão é de mais chuva, então, estamos diante de um cenário pior do que o previsto, precisamos que as pessoas sigam as recomendações dos órgãos oficiais e preservem, em primeiro lugar, suas vidas”, frisou o governador.

Após reunião técnica com a Defesa Civil na tarde desse sábado, Jorginho Mello determinou o fechamento da comporta C4 da Barragem de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. A medida veio após a avaliação técnica de que a barragem poderia perder a operação por conta do alto volume armazenado no equipamento, porém a decisão foi tomada tendo em vista a previsão de chuva e os impactos que poderão ser causados nas cidades do Vale do Itajaí.

“Estamos tomando a decisão. Uma decisão difícil, pois temos o risco de perder a operação da barragem, mas estamos aqui para tomar a decisão”, destacou o governador.

De acordo com o setor de engenharia da Defesa Civil de Santa Catarina, não havia risco estruturante, pois o canal extravasor operava normalmente.

Segundo a Defesa Civil, “entre o início e o meio da madrugada do domingo (8) os temporais devem começar a ganhar intensidade novamente e a chuva intensa e volumosa deve voltar a ocorrer no Estado. O risco permanece alto a muito alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas, deslizamentos, vendaval e inundações”.

2023-10-07