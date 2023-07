Porto Alegre Chuvas intensas devem atingir o Rio Grande do Sul entre sexta e sábado

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

Já a próxima semana deve ser marcada pelo retorno do frio ao Estado. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre monitora junto a serviços meteorológicos a possibilidade de retorno da chuva intensa ao Rio Grande do Sul, devido à formação de um novo ciclone extratropical próximo ao Litoral. De acordo com o órgão, prognósticos indicam um alto volume de precipitação entre esta sexta-feira (7) e o sábado.

“Até o momento, não há indicativo de que os episódios registrados em junho se repetirão”, ressalta o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior. “Não foi identificada a necessidade de emissão de um alerta preventivo.”

O monitoramento do panorama climático da região, entretanto, permanecerá intensificado até a tarde da quinta-feira (6). Em caso de dúvidas ou emergências, a orientação geral é de que sejam buscadas informações nos canais oficiais da administração municipal (prefeitura.poa.br) ou com a própria Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

Evolução do quadro

Boletim divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em conjunto com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rutal (Emater) e o Instituto Riograndense do Arroz (Irga), ressalta o seguinte cenário:

– Para esta quarta-feira (5), o tempo deve permanecer firme e com calor, com máximas próximas de 30°C em algumas regiões”.

– Já para quinta está prevista a ocorrência de chuva principalmente sobre a Metade do Sul do mapa gaúcho, de forma ainda isolada e com volumes relativamente baixos.

– A partir de sexta, o sistema avançará por outras áreas do Interior do Estado, chegando também a Santa Catarina, com chuvas de intensidade moderada a forte.

– Já na semana seguinte, o fim da precipitação deve dar lugar à chegada de uma nova massa de ar polar. O resultado será a queda acentuada nas temperaturas de toda a Região Sul do País a partir de segunda-feira (10).

Auxílio aos atingidos

O governo gaúcho protocolou no dia 30 de junho na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui auxílio emergencial para situações de calamidade ou emergência. O público-alvo são famílias com perdas materiais provocadas por eventos climáticos.

A proposta havia sido anunciada pelo governador Eduardo Leite em reunião com o seu secretariado, dias antes. O motivo foi o cenário caótico deixado pelos temporais decorrentes di ciclone extratropical ocorrido nos dias 15 e 16 de junho.

Encaminhado em regime de urgência, o texto destaca que “o auxílio corresponderá a repasse financeiro, limitado a um valor por núcleo familiar, em valor e número de prestações a serem definidos em regulamento, conforme disponibilidade orçamentária, considerando a gravidade do evento climático e suas implicações”.

(Marcello Campos)

