Chuvas no Rio Grande do Sul: sobe para 48 o número de municípios afetados

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Até o momento, mais de 16 mil pessoas foram afetadas, segundo balanço da Defesa Civil estadual nesta quinta-feira (26) Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Subiu para 48 o número de municípios atingidos pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de semana. Até o momento, mais de 16 mil pessoas foram afetadas, segundo balanço da Defesa Civil estadual nesta quinta-feira (26).

Desde o último sábado (21), um sistema meteorológico tem causado as instabilidades no Estado. Com as chuvas, 48 municípios gaúchos já relataram danos relacionados. Além disso, até o momento foram contabilizadas 111 pessoas desabrigadas e 149 desalojadas, com um total de 16.166 afetados.

Diante da situação na região, a Defesa Civil estadual começou a enviar alertas por SMS, redes sociais e pelo site oficial horas antes dos eventos meteorológicos. Até o fim da manhã desta quinta-feira já foram emitidos 57 alertas.

Para receber os alertas da Defesa Civil por meio de SMS no celular, basta que a pessoa cadastre o CEP da residência enviando uma mensagem gratuita para o número 40199. Nesse caso, são recebidos todos os alertas emitidos para a região na qual está inserido o CEP cadastrado. Além disso, os alertas enviados para todas as regiões do Rio Grande do Sul podem ser acessados no site oficial e na página da Defesa Civil no Instagram.

Segundo a Defesa Civil, ao longo desta quinta-feira, ainda há previsão de mais chuvas e novos temporais. A previsão é que, na sexta-feira (27), a frente fria já esteja sobre Santa Catarina, porém ainda com possibilidade de chuvas leves sobre o norte do Rio Grande do Sul e alguma umidade sobre a parte leste.

Cidades afetadas pelas chuvas

Amaral Ferrador

Arambaré

Arroio do Meio

Augusto Pestana

Bagé

Barão do Triunfo

Caçapava do Sul

Cacequi

Camaquã

Cândido Godói

Candiota

Canguçu

Cerrito

Colinas

Cristal

Dom Feliciano

Dom Pedrito

Dona Francisca

Encruzilhada do Sul

Espumoso

Faxinal do Soturno

Hulha Negra

Ivorá

Jaguarão

Lavras do Sul

Montenegro

Morro Redondo

Nova Palma

Palmeira Das Missões

Panambi

Pedro Osório

Pelotas

Pinheiro Machado

Piratini

Quaraí

Quinze de Novembro

Restinga Seca

Rio Grande

Salto do Jacuí

Santana da Boa Vista

Santo Ângelo

São João do Polêsine

São José do Norte

São Lourenço do Sul

Senador Salgado Filho

Sete de Setembro

Tramandaí

Turuçu

Boletins diários

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul voltou divulgar boletins diários sobre as chuvas que atingem o Estado desde o início da semana. Essa é uma prática que era adotada durante as grandes enchentes que ocorreram em maio deste ano.

Os temporais e enxurradas do final do mês de abril e maio deixaram mais de 170 mortos.

