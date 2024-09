Rio Grande do Sul Polícia prende homem com o maior armazenamento de conteúdo de pedofilia já encontrado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Morador de Canoas, o investigado é um empresário de 37 anos do ramo de casa noturnas que tinha em sua casa mais de 200 mil fotos e vídeos de pornografia infantil Foto: Polícia Civil/Divulgação Morador de Canoas, o investigado é um empresário de 37 anos do ramo de casa noturnas que tinha em sua casa mais de 200 mil fotos e vídeos de pornografia infantil Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas, coordenados pelo Delegado Maurício Barison, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (26), um homem de 37 anos, empresário, pelo armazenamento de arquivos de fotos e vídeos de pornografia infantil e pedofilia.

A ação foi mais uma etapa da Operação, de caráter permanente, que visa combater os crimes de pedofilia na internet, com o apoio do IGP (Instituto-Geral de Perícias) do Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo o delegado Maurício Barison, a investigação durou aproximadamente nove meses e indicou que o investigado realizava downloads de arquivos da internet e os armazenava em diversos dispositivos, como notebooks e HD’s externos, para dificultar sua localização.

Os técnicos do IGP/RS iniciaram as varreduras digitais nos equipamentos informáticos por volta das seis horas da manhã e somente foi concluída por volta das onze horas. Dessa forma, o Delegado Barison afirmou que “foi preso, sem dúvida, o maior armazenador de conteúdos de pedofilia do Rio Grande do Sul.” São mais de 16 gigabytes de arquivos, informaram os peritos.

O delegado esclarece que, no dia 27 de agosto, foi preso no município de Torres, no Litoral Norte gaúcho, o homem que, conforme apurado durante as investigações, era o maior compartilhador de arquivos de pedofilia, sendo que na data desta quinta-feira a prisão foi do suspeito com maior número de arquivos armazenados.

A residência do suspeito, localizada em um condomínio no Bairro Fátima em Canoas, na Região Metropolitana, foi fotografada e analisada para verificar, no curso das investigações, se alguma das cenas de pedofilia foi realizada e filmada no local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/policia-prende-homem-com-o-maior-armazenamento-de-conteudo-de-pedofilia-ja-encontrado-no-rio-grande-do-sul/

Polícia prende homem com o maior armazenamento de conteúdo de pedofilia já encontrado no Rio Grande do Sul

2024-09-26