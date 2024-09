Política Ministro Carlos Lupi diz ser “radicalmente contra” uma reforma da previdência

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

“Quando se fala em reforma na previdência é só para tirar direitos. Eu sou radicalmente contra”, afirmou o ministro Foto: Lula Marques/Agência Brasil (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse ser “radicalmente contra” uma reforma da previdência e defendeu medidas para aumentar a arrecadação nesta quinta-feira (26). “Quando se fala em reforma na previdência é só para tirar direitos. Eu sou radicalmente contra”, afirmou o ministro.

Segundo Lupi, um dos grandes problemas da previdência social hoje é o grande número de isenções, as quais classificou como criminosas. “Querer tirar de quem já tem pouco é, no mínimo, desumano. Então, o que nós temos de fazer é melhorar a arrecadação, é diminuir as isenções, que são, do meu ponto de vista, criminosas”, completou.

Em agosto, o Congresso Nacional aprovou a reoneração gradual da folha de pagamentos, mantendo a desoneração integral até o final deste ano. A medida foi criticada por Lupi.

“Recentemente, o Congresso aprovou outro número gigantesco de isenções. É claro que tenho que respeitar o papel do Congresso, nós estamos em uma democracia. Mas temos que esclarecer para a população que, sem fonte de receita, como vou pagar esses 40 milhões de aposentados e beneficiários da previdência?”, questionou.

O ministro afirmou ainda que “todo mundo quer receber alguma coisa da previdência, mas ninguém quer pagar”. A última reforma da previdência aconteceu em 2019. Dentre os principais pontos, esteve o aumento do tempo mínimo de contribuição e a definição de idades mínimas para que o cidadão possa se aposentar (65 anos para homens e 62 anos para mulheres).

