Economia Banco Central sobe para 3,2% previsão de alta do PIB do Brasil em 2024 e vê inflação próxima do teto da meta nos próximos meses

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Consumo das famílias e investimentos produtivos puxam a elevação Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Consumo das famílias e investimentos produtivos puxam a elevação. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O BC (Banco Central) elevou de 2,3% para 3,2% a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2024 no Brasil. A informação é do relatório de inflação trimestral do BC divulgado nesta quinta-feira (26).

O consumo das famílias e dos investimentos produtivos foram os principais responsáveis pela mudança no principal indicador da economia. O BC destaca que as altas no consumo das famílias, nos investimentos e nos setores mais cíclicos da economia já vinham sendo registrados nos trimestres anteriores deste ano.

Segundo o relatório, o crescimento do PIB no segundo trimestre de 2024 surpreendeu positivamente. “A atividade econômica brasileira segue mostrando dinamismo, levando a uma nova rodada de revisão para cima das projeções de crescimento no ano”.

O crescimento “robusto” da economia no segundo trimestre de 2024 contribuiu para o índice positivo, de acordo com a autoridade monetária. “A alta do PIB de 3,3% ante o segundo trimestre de 2023 superou amplamente as expectativas vigentes à época do Relatório anterior, quando a mediana das previsões no relatório Focus era 1,6%”.

Inflação

A expectativa de inflação para este ano registrou alta, segundo o relatório do BC. Passou 3,96%, no último relatório, para 4,31%, abaixo dos 4,37% esperados pelo Focus. O aumento se deve, segundo o BC, ao impacto da crise climática que encareceu produtos agrícolas e bens industriais.

As dificuldades impostas à produção pela seca em várias regiões do país devem manter a pressão inflacionária. Segundo o relatório, a seca “pode atrasar o plantio da safra de verão, comprometendo o cultivo da safra de inverno no período ideal”.

Além disso, o clima de seca e calor contribuem para o aumento das tarifas de energia, impactando na inflação, de acordo com o BC. As chuvas abaixo do padrão e as temperaturas mais elevadas também ameaçam as tarifas de energia com aumentos, diz o relatório.

2024-09-26