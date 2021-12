Porto Alegre Chuveiros da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, já estão disponíveis para a população

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

As válvulas antigas foram trocadas por outras automáticas acionadas com temporizador. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) entregou, totalmente recuperados, 15 chuveiros para uso público que estão distribuídos ao longo da Orla do Guaíba.

Na metade de outubro deste ano, a Equipe da Coordenação de Bens Imóveis do Departamento viu a necessidade de revisar e melhorar a qualidade desses equipamentos, em vista da aproximação do verão e do aumento do fluxo de banhistas nos finais de semana e feriados. O Dmae investiu aproximadamente R$ 45 mil nas melhorias.

Toda a estrutura metálica foi refeita e houve ajustes nas tubulações, a fim de corrigir a vazão e a pressão da água dos chuveiros. As 15 unidades foram pintadas na cor azul característica e receberam a logomarca adesivada do Dmae.

Atendendo ao princípio da economia e da preservação dos recursos hídricos, as válvulas antigas foram trocadas por outras automáticas acionadas com temporizador. O trabalho de recuperação dos chuveiros foi executado pelos servidores do Dmae, com exceção das bases de alvenaria, reformadas por funcionários de empresa contratada.

Na perspectiva da acessibilidade plena, os chuveiros dotados de piso de alvenaria foram adaptados para uso de cadeirantes. O diferencial dos chuveiros novos em relação aos antigos é o formato de barco, ideia de um servidor da Coordenação de Bens Imóveis do Departamento que homenageou, ao mesmo tempo, o Lago Guaíba e a ligação fundamental do Dmae com o principal manancial que abastece Porto Alegre.

Localização

— 5 no Lami, Extremo Sul.

— 4 em Belém Novo, Extremo Sul.

— 4 em Ipanema, Zona Sul.

— 2 no Parque Marinha do Brasil, Praia de Belas.

