Porto Alegre Ciclo de filmes do cineasta americano Francis Ford Coppola é destaque na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Mostra abrange "Apocalipse Now" e outros sete títulos. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

Localizada na esquina da rua Demétrio Ribeiro com avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Cinemateca Capitólio exibe a partir desta quinta-feira (31) oito filmes do cineasta norte-americano Francis Ford Coppola. O ciclo prossegue até o dia 14 de abril, com ingresso a R$ 10 e horários variados (15h, 17h, 19h e 19h30min).

De acordo com a instituição, vinculada à Secretaria Municipal da Cultura (SMC), a programação é motivada pelo cinquentenário de lançamento de um de seus mais famosos longa-metragens, “O Poderoso Chefão” – que não está em cartaz. A programação enfoca clássicos como “Apocalipse Now” (1979) e títulos menos lembrados do grande público, produzidos entre 1969 e 2011.

“A mostra é um convite para acompanhar as distintas respostas que o diretor elabora em sua filmografia, desde o experimentalismo aos filmes de encomenda”, ressalta o texto de divulgação.

a mostra explora a ascensão do diretor nos anos de ouro da Nova Hollywood, as produções megalomaníacas e a subsequente adaptação aos excessos estéticos e narrativos ante o endividamento, com realizações em diferentes conjunturas: do indie autoral ao cinema grandioso, do experimentalismo aos filmes de encomenda.

Títulos selecionados

– “Caminhos Mal Traçados” (1969): ao descobrir que está grávida, Natalie Ravenna, uma dona de casa de Long Island, entra em pânico e foge de casa a fim de descobrir se poderia ter feito algo diferente de si mesma.

– “A Conversação” (1974): o especialista em vigilância Harry Caul é contratado para seguir um jovem casal. Os acompanhando pela Union Square de São Francisco, o homem consegue gravar uma conversa enigmática entre eles. Atormentado pelas lembranças de um caso anterior que terminou mal, Caul decide determinar se o casal está em perigo.

– “Apocalypse Now” (1979): Nn Guerra do Vietnã, o capitão Willard faz uma perigosa e alucinante jornada rio acima para encontrar e exterminar Coronel Kurtz, um oficial outrora promissor que supostamente enlouqueceu.

– “O Fundo do Coração” (1981): um casal briga depois de viverem juntos 5 anos em Las Vegas. Eles saem e comemoram o 4 de julho, cada um com um novo parceiro. O questionamento é se o amor verdadeiro prevalecerá sobre uma paixão aparentemente glamorosa.

– “Vidas Sem Rumo” (1983): os Greasers, uma gangue de adolescentes na zona rural de Oklahoma, estão perpetuamente em desacordo com os Socs, grupo rival. Quando Ponyboy e Johnny entram em uma briga que termina com a morte de um oponente, a turma é forçada a se esconder. Em seguida os dois, junto com os comparsas, devem enfrentar as consequências de suas vidas violentas.

– “O Selvagem da Motocicleta” – (1983): Rusty James está pronto para uma briga. Abandonado por sua mãe e vivendo com seu pai alcoólatra, quando seu irmão, o “Garoto da Motocicleta”, retorna à cidade, ele espera obter orientação e sabedoria de alguém que a maioria das pessoas considera louco.

– “Peggy Sue – Seu Passado a Espera” (1986): após se separar do marido, Peggy Sue Bodell participa do baile de reencontro de 25 anos do ensino médio. Ela, que arrepende-se das decisões que tomou em sua vida (como a gravidez precoce), desmaia na reunião e acorda em 1960, com a chance de reviver sua vida e até de mudar muitas coisas. Mas algumas escolhas são complicadas.

– “Virgínia” (2011): assombrado por um fantasma, um escritor se aprofunda em um mistério envolvendo assassinato.

(Marcello Campos)

