Rio Grande do Sul Ciclone extratropical se intensifica e rajadas de vento no Rio Grande do Sul podem chegar a 110 km/h

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Também não se descarta a ocorrência de chuva congelada em pontos isolados e de neve nos Campos de Cima da Serra

Um ciclone extratropical se intensifica em direção ao Rio Grande do Sul, e o Estado pode registrar rajadas de até 110 km/h, entre terça-feira (17) e quarta-feira (18). As rajadas de vento sopram com forte intensidade em boa parte do Estado, especialmente na faixa Leste, deixando o mar agitado.

De acordo com a Sala de Situação, a umidade poderá causar chuva nas maiorias das regiões gaúchas, podendo ser pontualmente forte entre a Região Sul e a Região Metropolitana. Também não se descarta a ocorrência de chuva congelada em pontos isolados e de neve nos Campos de Cima da Serra.

Na madrugada de quarta-feira (18), as chuvas pontualmente fortes e as rajadas intensas continuam na faixa Leste, mas gradualmente perdem intensidade, com o deslocamento do sistema para Santa Catarina. A tendência é que o tempo estável volte a atuar na quinta-feira (19).

O Estado pode registrar temperaturas baixas ao longo da semana, com previsão de temperaturas mínimas de 3 °C na Serra e 9 °C na região da Campanha. A Defesa Civil recomenda atenção especial às comunidades em situação de vulnerabilidade social, idosos, enfermos, crianças e animais domésticos.

