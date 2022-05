Saúde Em três semanas, casos de dengue crescem 40% em todo o País; total de infectados vai a 750 mil

16 de maio de 2022

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

Os casos de dengue registrados no Brasil cresceram cerca de 40% em três semanas. Do final de abril até o último dia 7 de maio, os registros prováveis saltaram de 542 mil para mais de 757 mil. No ano passado inteiro, o País somou 544 mil casos.

Os dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde também apontam que, quando comparado com o mesmo período do ano passado (até o dia 7 de maio), os casos registrados aumentaram mais de 150%.

O surto de dengue no País também causou 265 mortes até então e os Estados que mais registraram óbitos foram São Paulo (99), Santa Catarina (28), Goiás (28) e Bahia (22).

Já os estados da região Centro-Oeste apresentaram a maior taxa de incidência da doença, com 1.171 casos a cada 100 mil habitantes. Seguem a lista as regiões Sul (635,6 casos/100 mil hab.), Sudeste (277,7 casos/100 mil hab.), Norte (176,1 casos/100 mil hab.) e Nordeste (149,1 casos/100 mil hab.).

Em todo o País, o estado de São Paulo tem o maior número de casos, com mais de 185 mil registros, seguido de Goiás (123 mil) e o Paraná (95 mil).

