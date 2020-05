Porto Alegre Ciclovias chegam aos 54 quilômetros em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Trechos entregues em 2019 e 2020 totalizam 10 quilômetros na gestão Marchezan Foto: Alex Rocha/PMPA Trechos entregues em 2019 e 2020 totalizam 10 quilômetros na gestão Marchezan. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Com a finalização de novas ciclovias na avenida Ipiranga, avenida Mauá e, nas próximas semanas, também na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, Porto Alegre alcançará 54 quilômetros de infraestrutura a quem utiliza a bicicleta para se locomover ou se exercitar.

Na Ipiranga, foi entregue o último trecho de 1,7 quilômetro de ciclovia, que vai da avenida Salvador França até a Coronel Lucas de Oliveira. Outro percurso liga a Orla do Guaíba e as universidades e o total de 9.415 metros entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Antônio de Carvalho.

No trecho da avenida Mauá, entre as ruas Sepúlveda e General Portinho, foi construída uma ciclovia bidirecional de 700 metros, no lado esquerdo da via, com urbanismo tático para valorizar o espaço e garantir maior segurança a pedestres e ciclistas. O novo traçado mantém as três pistas para os demais veículos.

Na região dos bairros Praia de Belas e Cidade Baixa, está em fase de finalização o novo trecho de 1.300 metros de ciclovia unidirecional, em que as bicicletas trafegam no mesmo sentido do fluxo dos veículos. Serão ocupadas as duas pistas da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, entre a Rótula das Cuias e a avenida Erico Verissimo. Os demais veículos continuarão com as mesmas duas faixas de rolamento.

Com essa entrega, estará concluído o eixo Erico/Aureliano, que faz a conexão entre as ciclovias já em operação da José de Alencar, Ipiranga, José do Patrocínio e Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba. O projeto também conta com sinalização tática para maior segurança a todos os usuários, com rampas de acessibilidade, novas travessias e revitalização das já existentes.

A implantação das ciclovias das avenidas Ipiranga e Aureliano de Figueiredo Pinto é uma contrapartida do Shopping Iguatemi, como obrigação legal pela expansão do pólo gerador de tráfego no bairro Passo d’Areia. A iniciativa integra as ações do MobiliPOA, programa de mobilidade que organiza e disciplina os diferentes modais de transporte e circulação da Capital.

“Priorizamos no nosso governo a construção de ciclovias com recursos de contrapartida ou financiamentos. Assim conseguimos entregar de forma mais ágil os trechos e com menos burocracias”, diz o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Demandas atendidas

Na avenida Loureiro da Silva, com implantação da nova faixa exclusiva do transporte público de 2.200 metros, também foi revitalizada a ciclovia do local, com melhorias no traçado no sentido Centro-bairro, junto às paradas de ônibus. Desta forma, foi atendida uma demanda dos ciclistas e também ficaram contemplados os pedestres e usuários dos coletivos.

Após a entrega de novos trechos de ciclovias, em 2019 e 2020, das avenidas Nilo Peçanha (mil metros), Goethe (500m), Voluntários da Pátria (350m), João Alfredo (650m), Engenheiro Luiz Englert e Paulo Gama (500m), e agora com a finalização da Ipiranga (1.700m), Mauá (700m) e do eixo da Aureliano de Figueiredo Pinto (1.300m), incluído o cruzamento com a Getúlio Vargas (200m), são totalizados 10 quilômetros de infraestrutura cicloviária construída na gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior – sendo 4.400m de janeiro até agora.

O secretário municipal extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Mata Tortoriello, observa que, no futuro retorno do ano letivo, a ciclovia poderá ser uma opção para os estudantes da PUCRS, pois a população já aderiu ao uso da bicicleta como meio de transporte.

“A circulação através da mobilidade ativa, além de menos poluente, é cada vez mais frequente em toda a cidade. Com a ligação direta com a Goethe e toda a extensão da Ipiranga, passando por diversos bairros desde o início da avenida, os usuários desse modal terão um espaço com mais segurança para seus deslocamentos ao trabalho, estudo ou lazer”, afirma.

