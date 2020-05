Política Bolsonaro vai de helicóptero até cidade goiana e causa aglomeração com apoiadores em lanchonete

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Palácio do Planalto não informou sobre agenda do presidente Foto: Reprodução de TV Palácio do Planalto não informou sobre agenda do presidente.(Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto na manhã deste sábado (30) e fez um voo de helicóptero até Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. Após pousar, Bolsonaro foi até uma lanchonete na BR-060, onde foi fotografado com uma máscara pendurada no ombro enquanto comia um salgado. A visita do presidente gerou aglomeração no local.

Segundo uma funcionária da lanchonete, que não quis se identificar, a visita foi rápida e bastante movimentada. “Ele já saiu, mas tem muita gente com ele em uma comitiva enorme”, afirma.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Anápolis, o presidente conversou com algumas pessoas na rodovia, tomou café na lanchonete, e retornou de helicóptero para Brasília.

O líder do governo na Câmara, deputado Major Victor Hugo (PSL-GO), postou no Twitter foto dentro do helicóptero com o presidente e com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. No post, Victor Hugo afirmou que a ida a Abadiânia foi para “conversar com a população”.

