Rio Grande do Sul Transporte intermunicipal registra queda de 75% no número de passageiros na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Diminuição de passageiros é causada pela pandemia de coronavírus Foto: Divulgação Diminuição de passageiros é causada pela pandemia de coronavírus. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O sistema de transporte intermunicipal do Rio Grande do Sul, que já enfrentava queda no número de passageiros ao longo dos últimos anos, viu o quadro se agravar com a chegada do coronavírus. Com as medidas necessárias para combater o avanço da pandemia, a demanda vem registrando um tombo de 75% apenas nas linhas da Grande Porto Alegre, com base em dados da bilhetagem eletrônica.

Antes da chegada da Covid-19, o sistema metropolitano chegava a transportar cerca de 300 mil usuários por dia, número que despencou para menos de 80 mil nas primeiras fases do isolamento social.

Com menos passageiros, as empresas intermunicipais como um todo devem acumular, apenas entre os meses de março e junho, uma queda de receita de mais de R$ 100 milhões. Os impactos da Covid-19 sobre o sistema de transportes fazem parte de um estudo inédito desenvolvido pelo Comitê de Dados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul.

O trabalho reuniu uma equipe de especialistas no assunto e fez um alerta para o risco de interrupções do serviço e demissões em massa, desestruturando equipes de trabalho e dificultando a retomada pós-pandemia. Segundo o grupo de trabalho que avaliou a situação do transporte intermunicipal, o quadro é especialmente grave nos Sistemas de Longo Curso e na Região Metropolitana de Porto Alegre, pois representam cerca de 91% do total de receitas.

Em média, os salários dos funcionários das empresas de transporte coletivo e o combustível representam 70% dos custos para as linhas intermunicipais operarem.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul