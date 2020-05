Polícia Integrantes de organização criminosa são presos em Viamão

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Arma e drogas foram apreendidas

Em uma operação conjunta, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam em flagrante, na noite de sexta-feira (29), três integrantes de uma organização criminosa no bairro Jari, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com informações divulgadas neste sábado (30), com os criminosos foram apreendidos maconha, cocaína e crack, além de uma pistola calibre .40 com numeração raspada, munições, dinheiro, balança de precisão e dois automóveis. A ação foi batizada de Operação Fortaleza.

Segundo o delegado Júlio Fernandes Neto, entre os presos estão o gerente da organização criminosa no município e a sua companheira. “Ele possui antecedentes por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio qualificado”, destacou.

