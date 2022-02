Política Cidadania aprova federação com o PSDB para as eleições deste ano

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











As federações partidárias serão aplicadas pela primeira vez nas eleições deste ano Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE As federações partidárias serão aplicadas pela primeira vez nas eleições deste ano. (Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O diretório nacional do Cidadania aprovou, neste sábado (19), a formação de uma federação partidária com o PSDB. Apesar da decisão, que permite que as duas legendas funcionem como uma só, o Cidadania informou que a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira (SE) à Presidência da República está mantida.

O PSDB, por outro lado, aprovou em prévias o nome do governador de São Paulo, João Doria, para disputar a corrida ao Palácio do Planalto. O PSDB precisa aprovar a federação com o Cidadania para que a aliança se concretize.

Em nota, o diretório nacional do Cidadania informou que, a partir de agora, irá negociar os termos da federação com o PSDB, o que inclui a definição do nome do candidato à Presidência que receberá o apoio conjunto.

As federações partidárias, que serão aplicadas pela primeira vez nas eleições deste ano, permitem que dois ou mais partidos se unam, funcionando como se fossem uma única legenda. Diferentemente das coligações, as federações duram além da eleição.

Os partidos que formam uma federação precisam se manter unidos de forma estável durante pelo menos quatro anos do mandato legislativo e seguir as mesmas regras do funcionamento parlamentar e partidário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política