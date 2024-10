Porto Alegre Cidadania italiana é tema de painel gratuito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2024

Cerca de 1/3 dos gaúchos têm direito à cidadania italiana Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Pela primeira vez em Porto Alegre, evento com a presença de Francesca Barbanti, Oficial de Registro Civil Italiano, vai expor questões-chave sobre o percurso e procedimentos em relação ao acolhimento e à compreensão dos atos civis brasileiros.

As certidões de Registro Civil são peças fundamentais para o reconhecimento da Cidadania Italiana. Ela vai falar durante almoço especial promovido pela ASTRAJURS (Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Rio Grande do Sul), nesta sexta-feira (18), das 12h30 às 14h30, no auditório Trend Office (Av. Ipiranga, 40, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre).

O tema interessa a boa parte da população brasileira e gaúcha. O Brasil é o país com maior número de descendentes italianos fora da Itália. Conforme dados da Embaixada Italiana no Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas, ou 15% dos brasileiros, têm direito à cidadania italiana.

Só no Rio Grande do Sul, cerca de 4,5 milhões de pessoas, ou um terço da população, têm esse direito. Mais de 120 mil gaúchos já possuem a cidadania italiana. E, em dezembro do ano passado, o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre registrava 65 mil pedidos encaminhados.

Segundo a presidente da ASTRAJURS, Claudia Antonini, a apresentação de um oficial do Registro Civil Italiano é uma oportunidade para tradutores públicos, advogados, assessores, registradores, tabelionatos e descendentes compreenderem o atual momento de efervescência sobre a nacionalidade italiana.

“Há um contexto novo ocorrendo nesta reta final de 2024 e projetos de lei sendo avaliados. Ainda assim, mesmo que nada mude, há alguns detalhes que a nossa convidada pode ensinar e que fazem toda a diferença para melhorar a compreensão dos documentos produzidos no Brasil e transcritos na Itália”, comenta ela, que também atua como tradutora pública e advogada especializada no tema no Brasil, na Itália e em Portugal.

O encontro é gratuito e possui vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo SYMPLA (https://www.sympla.com.br/evento/dialogos-sobre-o-registro-civil-italiano-desafios-e-procedimentos-para-a-cidadania/2687149 ). Cada participante terá direito a uma lunch-box e o evento será no formato de painel, mediado pela presidente da Astrajurs.

SERVIÇO:

Diálogos sobre o Registro Civil Italiano: Desafios e Procedimentos para o Reconhecimento da Cidadania

QUANDO: sexta-feira, 18/10/2024, das 12h30 às 14h30

ONDE: Auditório Trend Office (Estacionamento pago no local)

COMO: Gratuito, mediante inscrição prévia. Inclui lunch-box para o almoço.

