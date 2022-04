Rio Grande do Sul Cidade gaúcha inaugura Cristo maior que o do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Estátua do Cristo Protetor, em Encantado, tem 43,5 metros de altura. Foto: Reprodução Estátua do Cristo Protetor, em Encantado, tem 43,5 metros de altura. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Foram finalizadas as obras do Cristo Protetor, um monumento de 43,5 metros de altura, localizado em Encantado, cidade a 145 km de Porto Alegre, no Vale do Taquari.

A construção começou em 2019, no Morro das Antenas, e terminou no último dia 22. A estátua é a primeira etapa de um complexo turístico, com lojas, restaurantes e mirantes, que tem previsão de inauguração no primeiro semestre de 2023.

O Cristo Protetor é o maior do mundo, com 37,5 metros de altura, mais seis metros do pedestal, somando 43,5. Depois dele, está o Cristo Rei, na Polônia, que possui 36 metros, seguido do Cristo de La Concordia, na Bolívia, com 34. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, aparece em quarto lugar, com 30 metros de altura.

Apesar de não ter seu entorno completamente finalizado, o monumento pode ser visitado pelos turistas aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas, e é pedida uma contribuição para o acesso de R$ 20.

Já o acesso ao coração do Cristo, onde o visitante terá uma vista panorâmica do Vale do Taquari, começará no início de agosto. “Temos de instalar os vidros e posteriormente o elevador de acesso ao coração”, disse o empresário Rafael Fontana, integrante da Associação Amigos de Cristo (AACE).

As obras têm apoio da AACE, organização sem fins lucrativos que viabilizou os recursos financeiros para o projeto.

Além da proximidade de Porto Alegre, Encantado fica a 180 km de Gramado e 80 km de Bento Gonçalves.

Curiosidade sobre o Cristo Protetor

Altura do pedestal: 6,00 metros;

Altura da estátua: 37,50 metros;

Altura total do monumento: 43,50 metros;

Envergadura dos braços: 39,00 metros;

Peso total previsto: 1.700 toneladas;

Altitude em relação ao nível do mar: 436 metros;

Altura em relação a cidade: 378 metros.

