Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Marcelo Soletti é advogado e servidor de carreira da EPTC. Foto: Divulgação Marcelo Soletti é advogado e servidor de carreira da EPTC. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com a saída de Enio Bacci para as eleições, o governador gaúcho Ranolfo Vieira Jr. nomeou o advogado Marcelo Soletti para assumir a direção-geral do DetranRS. Soletti atuava desde 2019 como diretor-geral adjunto da autarquia. A nomeação foi publicada nesta terça-feira (26) no Diário Oficial do Estado.

Soletti é servidor de carreira da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), e ocupou cargos de liderança na empresa, inclusive o de diretor-presidente de 2017 a 2019.

Ele também foi conselheiro do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran/RS), membro da Comissão Temática de Esforço Legal do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) no biênio 2015/2016 e diretor-executivo do Fórum de Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos).

