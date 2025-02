Rio Grande do Sul A cidade de Quaraí, na fronteira gaúcha, registrou a maior temperatura do Brasil nessa terça

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2025

Recorde ocorreu em Quaraí, na fronteira com o Uruguai: 43,8ºC. (Foto: Freepik)

A cidade gaúcha de Quaraí, na fronteira com o Uruguai, registrou 43,8ºC na tarde dessa terça-feira (4). Trata-se da maior temperatura ocorrida no Rio Grande do Sul desde 1910, quando o Estado passou a oficialmente esse tipo de medição. Conforme a empresa de meteorologia Metsul, os recordes ocorreram em 27 de fevereiro de 2022 (Uruguaiana, 42,9ºC), 19 de janeiro de 1917 (Alegrete, 42,6ºC) e 1º de janeiro de 1943 (Jaguarão, 42,5ºC).

“É fundamental, entretanto, contextualizar que a estação meteorológica que apontou a nova marca gaúcha não existia nas ondas de calor de 1917 e 1943, passando a ser operada em outubro de 2007”, ressalvou o site metsul.com.

A atual onda de calor está longe de ser a pior da história no Rio Grande do Sul. Isso porque os episódios de 2022 e 1943 foram mais intensos. No primeiro caso, o Inmet anotou 13 dias consecutivos de máximas acima de 40ºC, algo sem precedentes no Estado. Já o segundo foi marcado pelo dia mais “senegalesco” desde 1910 na história de Porto Alegre: 40,7ºC.

A terça-feira no RS

O Rio Grande do Sul enfrentou calor extremo ao longo do dia, com temperaturas próximas ou acima de 40ºC em diversas regiões, sobretudo Oeste, Noroeste, Centro, Sul, Campanha, Vales e Grande Porto Alegre. Termômetros do Inmet apontaram 40,3ºC em Alegrete, 39,9ºC em São Gabriel, 39,5ºC em Uruguaiana, 38,9ºC em São Borja, 38,8ºC em Bagé e 38,7ºC em Santa Maria.

Na Grande Porto Alegre, as máximas foram de 38,8ºC em Parobé, 38,7ºC em Campo Bom, 38ºC em São Leopoldo, 37,8ºC em Novo Hamburgo, 37,6ºC em Nova Santa Rita, e 37,3ºC em Porto Alegre (Jardim Botânico).

Com o intenso calor, áreas de instabilidade bastante localizadas se formaram do meio da tarde até o começo da noite com chuvas isoladas em algumas cidades do interior gaúcho, mas na maioria esmagadora das cidades não choveu e o calorão prossegue. A área de instabilidade que se formou no Uruguai e migrou para o extremo Sul gaúcho no final da tarde provocou no lado uruguaio da fronteira queda de granizo de médio a grande tamanhos.

A MetSul Meteorologia informa que os gaúchos enfrentarão nesta quarta-feira (5) mais um dia tórrido, desde o começo da manhã. Haverá sol e nuvens em todas as áreas do mapa gaúcho, com o calor intenso formando nuvens carregadas da tarde para a noite, com chuva localizada. Em alguns pontos há risco temporal e granizo.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/cidade-gaucha-registra-maior-temperatura-do-rio-grande-do-sul-nos-ultimos-115-anos/

2025-02-04