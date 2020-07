O estabelecimento colocou à disposição do programa 50 estadias gratuitas de uma semana, válidas para o período entre 17 de julho e 25 de setembro.

Para participar do projeto, basta não ser residente em Molise nem ter familiares na região, que é a segunda menos populosa do país e que, de tão desconhecida até mesmo entre os italianos, ganhou o apelido de “aquela que não existe”.

Também é preciso enviar uma mensagem até 12 de julho especificando o período de estadia desejado, os motivos para conhecer Molise e os dados pessoais.

“Já recebemos as primeiras adesões e estamos muito contentes com a iniciativa. É uma maneira de relançar o turismo em nosso território, permitindo uma semana de relaxamento a quem não poderia se permitir tirar férias por causa da crise”, disse o responsável pelas políticas de turismo da cidade, Daniele Di Meo.

Anteriormente, o vilarejo de San Giovanni in Galdo, situado na mesma região, já havia lançado um projeto para oferecer 40 estadias de uma semana em casas vazias de seu centro histórico. Atualmente, as fronteiras italianas estão liberadas sem necessidade de quarentena apenas para Estados-membros do Espaço Schengen.

Bloqueio

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, disse nesta quinta-feira (9) que o país proibirá a entrada de viajantes que estiveram nas últimas duas semanas em treze países,incluindo o Brasil.