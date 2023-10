Economia Cidades com até 5 mil habitantes e agrícolas são as mais masculinas

28 de outubro de 2023

Balbinos (SP) tem duas penitenciárias masculinas. (Foto: Reprodução)

Cerca de 460 quilômetros separam a cidade proporcionalmente com mais homens e a proporcionalmente com mais mulheres no País, e ambas ficam em São Paulo. A pequena Balbinos, no centro-oeste, tem 443 para cada grupo de 100 mulheres. Já em Santos, no litoral, para cada grupo de 100 mulheres há 82 homens.

Balbinos tem duas penitenciárias masculinas, o que provoca essa disparidade. Os dois presídios somavam 2.340 detentos, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado. A população carcerária supera à do restante da cidade, que é de 1.537 habitantes, segundo números da prefeitura.

A cidade, que ficou mais de 60 anos sem crimes de mortes, registrou o primeiro homicídio em 2010, dentro da penitenciária. “Não é mais a cidade pacata de antes, mas ainda é muito bom viver aqui”, diz o chefe de gabinete da prefeitura, Márcio Alexandre Luizão Serrano, de 48 anos.

A demógrafa Izabel Guimarães Marri, gerente de população do IBGE, explica que cidade menores, de até 5 mil habitantes, costumam ser mais masculinas. “Municípios agrícolas, focados em extração mineral, também costumam ser mais masculinos. Na verdade, Balbinos é um município com população carcerária muito alta. Balbinos e outros municípios paulistas têm população masculina alta por isso”, disse.

A fundação da cidade, que acaba de completar 70 anos, se deve à família Balbino. Quando pertencia a Piraju, as terras locais concentravam uma das maiores produções de café do mundo. Para a organizadora de eventos Ana Luisa Linares, é um ótimo lugar para se viver. “Um povo humilde e respeitoso”, disse.

Cidade de Santos

Dados da Fundação Seade coletados em 2020 já apontavam Santos como a cidade mais feminina do Estado de São Paulo. Elas eram 53,8% da população, enquanto a média estadual era de 51%. Esse número, observa-se agora, também é o maior do País.

A cidade conta com uma série de ações públicas para o público feminino, sendo um dos poucos municípios com uma secretaria dedicada exclusivamente às mulheres. Possui ainda a Casa Sigilosa para mulheres em situação de risco ou vítimas de violência, em parceria com empresas.

Até 15 anos

Estado com menor índice de envelhecimento do Brasil, Roraima também possui o município com a maior proporção de jovens do País. Uiramutã, situado no extremo norte do Estado, próximo à tríplice fronteira com a Venezuela e a Guiana, tem uma idade mediana – número que separa pela metade a população mais jovem e a mais velha – de 15 anos. São 2.541 crianças de 0 a 4 anos, 2.292 na faixa etária de 5 a 9 anos e 1.942 possuem idades entre 10 e 14 anos. O índice de envelhecimento é de 5,4 (essa é a quantidade de pessoas com 65 anos ou mais para cada grupo de 100 crianças até 14 anos). Fica situado na emblemática Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

