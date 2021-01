Rio Grande do Sul Cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre já começaram a imunização contra a Covid

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Lista inclui Canoas, Alvorada, Sapucaia do Sul, Viamão, São Leopoldo e Novo Hamburgo. (Foto: Matheus Tomaz/Prefeitura de Canoas)

Dando prosseguimento à campanha de imunização contra o coronavírus no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (20) algumas das principais cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre começaram a imunizar os seus grupos prioritários. Foi o caso de Canoas, Alvorada, Sapucaia do Sul, após as primeiras injeções aplicadas no dia anterior em Viamão, São Leopoldo e Novo Hamburgo, dentre outras.

Vale lembrar que, nesta primeira etapa, serão vacinados os profissionais da saúde da linha de frente em hospitais, atenção básica e rede de urgência e emergência e idosos que vivem em instituições de longa permanência (ILPI), conforme o plano de imunização elaborado pelo município e com base nas diretrizes do Ministério da Saúde.

Canoas

Uma técnica de enfermagem que atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes do Hospital Universitário foi a primeira pessoa a receber a vacina contra o coronavírus em Canoas, nesta quarta-feira. Trata-se de uma das cidades mais populosas do Rio Grande do Sul e a segunda do ranking na Região Metropolitana (com mais de 300 mil habitantes, só perde para Porto Alegre).

As doses da Coronavac (produzidas pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan-SP) disponibilizadas pelo governo federal chegaram na terça-feira (19), menos de 24 horas após a capital gaúcha receber os imunizantes e já começar oficialmente o processo.

Nesta fase inicial, a Secretaria Municipal da Saíude recebeu 2,5 mil doses. Em função do perfil do público-alvo inicial, a aplicação é feita diretamente nos hospitais para os profissionais da saúde que atuam nas respectivas instituições.

Nos postos de saúde, somente os trabalhadores das unidades serão vacinados. Idosos e trabalhadores de instituições de longa permanência serão vacinados nos próprios locais. A previsão de aplicação da segunda dose é entre duas e quatro semanas após a primeira.

Canoas integra a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), que receberá 26 mil doses no total. “A vacina representa a esperança de enfrentamento e superação. Há uma grande expectativa e já estamos preparados para implantar o nosso plano de imunização. Teremos ainda um número restrito de vacinas, mas já é um primeiro passo”, ressaltou o prefeito Jairo Jorge.

Somente no primeiro dia de vacinação contra a Covid, Canoas teve 207 pessoas imunizadas. A aplicação das doses começou nesta quarta-feira (20) com os profissionais de saúde dos hospitais e das Upas. A imunização nas instituições de longa permanência (ILPIs) deve iniciar nesta quinta-feira (21).

(Marcello Campos)

