Porto Alegre Em Porto Alegre, o Hospital da PUCRS e o Conceição começaram a vacinar os profissionais da saúde que atendem pacientes de coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2021

Injeção foi aplicada em médicos, enfermeiros e auxiliares. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Alguns dos principais hospitais de Porto Alegre iniciaram na manhã desta quarta-feira (20) o processo de imunização de profissionais que atuam na linha-de-frente contra o coronavírus, a partir do recebimento de 16 mil doses da vacina Coronavac para o segmento. Desta vez, foram contemplados trabalhadores do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e o São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Um grupo de seis profissionais que atendem pacientes com a Covid em setores do GHC (Zona Norte) foram os primeiros a receber a injeção, marcando a largada da imunização. Foram duas enfermeiras, uma técnica em enfermagem, dois médicos e um auxiliar administrativo.

Já no São Lucas (Zona Leste), a vacinação começou às 11h30min, tendo como alvo cinco funcionários da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e setor de Emergência. “Os demais serão chamados para o processo gradativamente, evitando aglomerações”, informou a PUCRS no site do Hospital.

Balanço

Até as 18h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrava a aplicação de 2.391 doses de vacina Coronavac. Desse total, receberam as doses 670 profissionais de saúde, 1.720 idosos, acamados e pessoas com deficiência institucionalizados e uma representante da população indígena.

Nesta quarta, equipes de profissionais da SMS começaram a percorrer instituições de longa permanência de idosos e visitar pessoas acamadas, em suas residências, para fazer a imunização. O deslocamento das equipes teve apoio do Comando Militar do Sul e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (fotos)

A primeira remessa para Porto Alegre vai garantir a imunização de mais de 51 mil pessoas. Nesta etapa, serão vacinados idosos que residem em instituições de longa permanência, idosos acamados, pessoas com deficiência institucionalizadas e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate e enfrentamento à Covid-19. Neste momento, não haverá aplicação nas Unidades de Saúde.

Asilos de idosos

Na terça-feira (19), idosos que residem no Asilo Padre Cacique e funcionários do local receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Já nesta quarta-feira, equipes da atenção primária que atuam nas oito gerências distritais da cidade estiveram em 54 instituições de longa permanência de idosos:

– Gerência Norte Eixo Baltazar: Vovó Franciosi, Residencial Jardim do Sol, Solar D Almeida, Confraria da Terceira Idade, Luz e Vida, Vida Plena, Mãe Maria, Santa Rita (8 ILPIs);

– Gerência Leste Nordeste: Cuidando em Casa, Três Figueiras, Residencial Geriátrico Vovô Rose, Geriatria Nossa Senhora Aparecida (4 ILPs);

– Gerência Restinga Extremo-Sul – Vovó Belém, Bom Pastor, Recanto das Flores, Geriatria S Ana, Nossa Senhora das Graças (5 ILPIs);

– Gerência Centro: Residencial Geriátrico Santa Edwiges (5 filiais);

– Gerência Sul-Centro Sul: Casa Lar Calábria, Casa Rainha do Lar, Instituto Pobres Servos da Divina Providência, Casa Lar Otília, Casa de Repouso Dra Geni (5 ILPIs);

– Gerência Glória Cruzeiro Cristal (GCC): Residencial Santa Catarina, Residencial Geriátrico Novo Horizonte, Sítio Farina, Belém do Horto, Amparo Santa Cruz, Residencial Província Maria Mãe de Deus, Residencial Amor à Vida, Pensionato Lar Esperança, Residencial Geriátrico Santa Barbara, Geriatria Vovó Bonita, Residencial Villa Bella (11 ILPIs).

Na Gerência Distrital IAPI, 16 instituições de longa permanência de idosos receberam vacinação, dentre elas Confraria da Terceira Idade, Clínica Lar do Idoso, Residencial São Marcos, Residencial Viver Bem, Buena Vista Residencial, Residencial Dom Diogo, Residencial da Praça, Residencial São Pedro e Residencial Lar Doce Lar.

(Marcello Campos)

