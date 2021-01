Biden assinou um decreto executivo para implementar algo que Trump se recusou a fazer durante seu mandato: tornar o uso de máscaras e o distanciamento social obrigatório em propriedades federais. O novo presidente restaurou ainda o braço de biodefesa e segurança sanitária global do Conselho Nacional de Segurança, desmantelado durante a gestão republicana.

3) Volta ao Acordo de Paris

Biden tomou uma série de medidas iniciais para restaurar as medidas climáticas do governo de Barack Obama, incluindo o retorno ao Acordo de Paris. O pacto, negociado quando Biden era vice-presidente, demanda que seus signatários respeitem metas de emissão com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global a 2oC acima dos níveis pré-industriais.

4) Fim dos despejos

O novo presidente suspendeu as ordens de despejo até ao menos o dia 31 de março, uma medida que busca auxiliar americanos que sofrem com a pandemia e com seus efeitos econômicos. Cerca de 20% dos locatários e um em cada 10 donos de casas próprias estão com os pagamentos atrasados, segundo o governo de transição. Biden pedirá ainda assistência extra para auxiliá-los, como parte do pacote econômico de US$ 1,9 trilhão proposto para conter os impactos da covid-19.

5) Cidades-santuário e Daca

Biden revogou um decreto de Trump que tinha como alvo os imigrantes em situação irregular, retendo o financiamento das chamadas cidades-santuário — cidades e condados que não permitem que sua polícia coopere com as autoridades de imigração.