O evento de lançamento da candidatura foi um jantar oferecido à imprensa em Brasília. Ramalho está exercendo o quarto mandato como deputado federal. O parlamentar se lançou na disputa em candidatura avulsa, sem apoio do seu partido, que está com o deputado Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB.

A estratégia de Ramalho para angariar votos tem sido investir no contato individual com os deputados. Como a votação é secreta, os parlamentares podem não seguir a orientação das siglas.

A eleição para a presidência da Câmara tem como favoritos os deputados Baleia Rossi e Arthur Lira (PP-AL). Rossi é o nome defendido pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e, até agora, tem o apoio de 12 partidos.

Lira, líder do PP e um dos principais articuladores do Centrão, conta com o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro, e fechou um bloco com nove siglas.