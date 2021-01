Mundo Obama, Bush e Clinton gravam vídeo desejando sucesso ao novo presidente dos EUA, Joe Biden

Clinton (E), Bush (C) e Obama (D) compareceram à posse do democrata Foto: Reprodução Clinton (E), Bush (C) e Obama (D) compareceram à posse do democrata. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Presentes na posse de Joe Biden na tarde de quarta-feira (20), os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama aproveitaram a ocasião para gravar uma mensagem desejando sucesso ao novo governo e reforçando a importância de uma transição pacífica.

No vídeo, veiculado na noite de quarta, durante o especial “Celebrando a América” – um show virtual que contou com a participação de diversos artistas –, Bush afirmou que o fato de os três estarem juntos, falando sobre a transição pacífica de poder, mostra a “integridade institucional” dos EUA.

Sucessor de Bush, que presidiu os EUA entre 2001 e 2009, Obama declarou que uma das suas “melhores lembranças” do dia da posse foi a “graça e generosidade” que o republicano teve com ele e que Laura Bush teve com Michelle Obama.

“Foi um lembrete de que nós podemos discordar de maneira feroz e, ainda assim, reconhecer a humanidade um no outro e que, como americanos, temos mais em comum do que aquilo que nos separa”, completou Obama.

Para Clinton, o início do governo Biden é um “novo começo”. O democrata, que esteve à frente dos EUA por dois mandatos, elogiou o novo presidente: “Estou feliz que você está aí e desejo sorte. Você falou por nós hoje, agora você vai nos liderar e nós estamos prontos para marchar com você”.

O republicano Donald Trump não compareceu à posse do seu sucessor. Antes da solenidade, em Washington, o ex-presidente viajou para o seu resort na Flórida.

