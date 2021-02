Cultura Cidades gaúchas recebem o projeto Ecopoética: ritual de sobrevivência urbana

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Projeto compreende performances artísticas de intervenções urbanas. (Foto: Débora Lorenz/Divulgação)

Contemplado pela Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado da Cultura, o projeto Ecopoética entrará em circulação novamente. As cidades de Gravataí, Canela, Gramado, Passo Fundo, Veranópolis, Carlos Barbosa e Caxias do Sul estão na rota das intervenções urbanas que serão realizadas nos meses de fevereiro e março.

Ecopoética – Ritual de Sobrevivência Urbana é uma performance artística de Marina Mendo e Rossendo Rodrigues. Apresenta a metáfora dos pequenos rituais cotidianos que permitem levar a vida adiante. O habitar humano em seu pequeno espaço em meio ao lixo, e a busca pelo alimento físico e espiritual em meio à degradação das águas.

Sob um barco feito de lixo flutuante, a intervenção ocorre sobre lagos de parques públicos, sem aviso prévio, para espectadores em trânsito no ambiente urbano. Em função disso, não provoca aglomerações.

A performance estreou em 2014 e é voltada à busca por poéticas de sustentabilidade no ambiente urbano. Trabalhando sobre instalações artísticas construídas com lixo, a dupla apresenta uma abordagem voltada ao pensamento ecológico e ao resgate e valorização dos espaços da cidade que estejam relegados à poluição e ao esquecimento.

Em sete anos, o Ecopoética já realizou intervenções sobre os rios Tietê (SP),Ipojuca (PE) e Capibaribe (PE); que integram o ranking dos dez rios mais poluídos do Brasil, segundo o IBGE. Também já passou pelos rios Gravataí, Sinos e Caí, no Rio Grande do Sul; além do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre.

Oficinas, intercâmbios e documentário

Além das intervenções urbanas, o projeto realizará duas oficinas voltadas a grupos artísticos e coletivos da região. Uma delas é sobre cenografia sustentável; e a outra é sobre princípios da performance urbana. A ideia é promover um intercâmbio, compartilhar técnicas e experiências, além de desenvolver práticas que indiquem possibilidades para criação de interações com a cidade.

Participam das oficinas os grupos Ritornelo de Teatro, de Passo Fundo; Cia Teatral Tem Gente no Palco, de Veranópolis; Grupo de Teatro da Cooperativa, de Carlos Barbosa; Grupo Teatral Nós Mimo, de Gramado; Instituto Seide, de Canela; Cojmo – Coro Juvenil do Moinho, de Caxias do Sul; e GET – Grupo de Estudos Teatrais, de Gravataí.

Após, os grupos receberão um subsídio financeiro para realizarem uma intervenção urbana em suas cidades. Ao final do projeto, será produzido um documentário audiovisual, a ser compartilhado nas redes sociais do Ecopoética, com tradução em Libras.

Programação

Dia 26/02 Gravataí – Lago do Parcão da 79

Dia 27/02 Canela – Parque do Lago

Dia 28/02 Gramado – Lago Carnier

Dia 02/03 Passo Fundo – Parque da Gare

Dia 03/03 Veranópolis – Lago Pôr do Sol

Dia 04/03 Carlos Barbosa – Lago Nono Otavio

Dia 05/03 Caxias do Sul – Lagoa do Rizzo

Os horários não serão divulgados para não promover aglomerações. A intervenção urbana é destinada a espectadores em trânsito no ambiente urbano.

Em caso de chuva, as datas poderão sofrer alteração.

Sobre o projeto

Ecopoética – Arte e Sustentabilidade em Intervenções Urbanas é uma plataforma de trabalho artístico interdisciplinar concebida pelos artistas e educadores Marina Mendo e Rossendo Rodrigues. Tem como objetivo a criação e difusão de performances e intervenções urbanas voltadas ao desenvolvimento sustentável das relações com o ambiente urbano. Os trabalhos tem como enfoque a cultura de consumo e descarte de resíduos e a poluição das águas na cidades.

O projeto recebeu o Prêmio Boas Ideias de Sustentabilidade da Virada Sustentável Poa em parceria com a Fundação Gaia.

