Porto Alegre Drive-thrus e postos de saúde vacinam idosos acima de 83 anos nesta quarta

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A vacina está garantida para todo o público dessa faixa etária, independente do horário de chegada à unidade. Foto: Cristine Rochol/PMPA A vacina está garantida para todo o público dessa faixa etária, independente do horário de chegada à unidade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Com movimento bastante tranquilo no estacionamento do subsolo, o drive-thru do Big Barrashopping Sul começou a atender idosos com 83 anos ou mais às 10h desta quarta-feira (17), para vacinação contra Covid-19. A ação conta com apoio do Exército e é realizada por técnicos da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) e da Associação Hospitalar Vila Nova.

Trazida pela filha Elizabete, Rufina Caetano da Rosa, de 87 anos, manifestava toda a sua felicidade pelo momento. “Graças a Deus chegou o momento, tenho esperança e fé de que a situação mude”. Dona Rufina espera poder dançar uma valsa, passear com a família e voltar a frequentar o Beira-Rio. “Quero ir ao futebol.”

Célia de Ávila, aos 85 anos, descrevia a manhã como maravilhosa. “Estou muito feliz e aguardo a segunda dose para retomar um pouco da normalidade.” Dirigindo o próprio carro e acompanhado da esposa, Ramon Morales, de 83 anos manifestava “a crença em dias mais normais”.

A movimentação também é tranquila nos demais pontos de vacinação, como no drive-thru do Big Sertório e nas unidades de saúde, incluído os centros de saúde Modelo e IAPI. Na Unidade de Saúde Santa Cecília, administrada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a aplicação das doses começa às 14h, e nas demais, ocorre das 8h às 17h.

Cleonice Gomes, 84 anos, saiu animada do Modelo. “Sou muito festeira e adoro me vestir de baiana no Carnaval, infelizmente este ano não deu”, conta, mas planeja uma viagem a Arambaré, “sempre mantendo todos os cuidados de prevenção”. Com três filhos, foi sozinha se vacinar. “Adoro passear, sou independente”, diz. Também no Modelo, diversos idosos que se vacinaram pela manhã chegaram com o auxílio de uma ação da ONG Parceiros Voluntários, em parceria com o Colégio Leonardo da Vinci, que faz o deslocamento da casa até o local de vacinação.

A vacina está garantida para todo o público dessa faixa etária, independente do horário de chegada à unidade. Por isso, não há necessidade de chegar cedo e enfrentar filas. É preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência.

Onde se vacinar:

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana);

US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília) – a partir das 14h.

– Drive-thru Hipermercado Big Sertório – das 8h às 17h;

– Drive-thru Big Barra Shopping Sul – das 10h às 17h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre