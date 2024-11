Acontece CIEE-RS anuncia criação de Instituto Científico, Tecnológico e de Inovação Social

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Em evento para empresários, organização também apresentou a nova Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Fomento, responsável por projetos de inovação e novos negócios Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) anunciou, nesta quinta-feira (28), a criação do seu Instituto Científico, Tecnológico e de Inovação Social, que deve ser inaugurado em 2025. Com sede na Unidade Operacional de Porto Alegre, a nova estrutura terá como foco o fomento à inovação e ao desenvolvimento social e deve funcionar como um ambiente de networking, colaboração, promoção de novos negócios e também de entretenimento. A iniciativa também contará com uma incubadora voltada a startups e projetos de impacto social, especialmente em comunidades vulneráveis.

De acordo com o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, o espaço com 13 mil m², no Centro Histórico de Porto Alegre, terá toda a estrutura necessária para cursos, capacitações e, também, para empresas que desejem se instalar no local e fazer parte deste hub de inovação. “O nosso objetivo é desenvolver projetos que fomentem a inovação social: startups, coletivos, novos negócios que, de alguma forma, ajudem a transformar as realidades em suas comunidades e cidades”, afirma.

O Instituto Científico, Tecnológico e de Inovação Social do CIEE-RS ficará sob responsabilidade da recém-criada Gerência de Pesquisa, Desenvolvimento e Fomento. A gestora da área, Juliana Magalhães, destaca a importância da participação dos empresários parceiros da organização na iniciativa. “Buscamos agregar e ajudar ainda mais as empresas em seu desenvolvimento, além de oportunizar novas experiências para o público que a gente atende. Então, nossa ideia é trazer o setor produtivo para dentro deste hub, para que nos ajudem a pensar em projetos que sejam aderentes às necessidades da comunidade, mas também de seus negócios, que sejam bons para todos”, explica.

O anúncio foi feito para um público de cerca de 40 empresários parceiros do CIEE-RS. O evento contou com uma apresentação de Marco Bruno Manzolillo, analista de fomento e inovação da Finep, a Financiadora de Estudos e Projetos do Governo Federal. “Inovação é um tema estratégico para as empresas. Eu costumo dizer que inovar não é mais uma opção, é uma obrigação. E há recursos disponíveis a um custo acessível para que as empresas possam investir e atrair jovens para as ações mais inovadoras que elas estão desenvolvendo, contribuindo para a inserção deles no mundo do trabalho”, pontuou. Ele concluiu destacando que quem investe em inovação ganha em produtividade e competitividade no mercado.

Presente na cerimônia, o secretário adjunto de Administração de Porto Alegre, Richard dos Santos Dias, elogiou a iniciativa. “Para buscar recursos para que essas instituições, startups, medidas inovadoras possam de fato se sustentar e ter crescimento, o CIEE-RS inova trazendo players com esse papel, como a Finep, que miram essa sustentabilidade a longo prazo. Porto Alegre entra como grande parceiro dessa iniciativa”, afirmou.

2024-11-29