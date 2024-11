Acontece Link ISP 2024 encerra com recorde de público e referencial em geração de negócios

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento foi realizado nos dias 28 e 29 no Serra Park, em Gramado. Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia Evento foi realizado nos dias 28 e 29 no Serra Park, em Gramado. (Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia) Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O LinkISP 2024 encerrou nessa sexta-feira, dia 29, com público recorde: em sua quinta edição, o evento, que é um dos maiores do país no setor de Telecom e Internet, contou com mais de 3 mil inscritos, além de dezenas de expositores das mais diversas áreas do segmento, como infraestrutura, cabeamento, equipamentos para provedores e usuários, soluções em rede e conectividade, serviços de valor agregado, ISPs e várias outras modalidades.

O encontro, realizado no Serra Park, em Gramado, contou com palestras sobre os principais temas e tendências da área, movimentando um público que lotou todos os quatro palcos durante os dois dias. “É um orgulho, para a InternetSul, realizar um evento desta magnitude, que a cada ano vem crescendo mais e atraindo a atenção do mercado e sociedade para o setor de Internet”, afirma Fábio Badra, presidente da InternetSul.

“Este ano, em especial, temos ainda mais motivos para comemorar o sucesso do LinkISP, pois as enchentes que assolaram o nosso Estado trouxeram desafios que prejudicaram muitos provedores, demandaram uma união de esforços sem precedentes, e quase nos levaram a cancelar o evento, o que não aconteceu por alguns pontos principais, como a necessidade que notamos de criar uma oportunidade para reencontro e geração de negócios a um mercado impactado, bem como as parcerias que firmamos e o apoio que tivemos, tanto das pessoas que compõem nossa entidade, quanto de associados e outros entes essenciais para essa realização”, complementa Badra.

Conforme o diretor de Marketing da InternetSul, Alexandro Schuck, o LinkISP se consolida a cada ano como um forte ponto de encontro, networking e oportunidade de negócios para o setor. Além disso, o evento é um referencial em geração e compartilhamento de conteúdos com debates essenciais para o desenvolvimento do segmento, tanto em termos legais, tributários, fiscais e jurídicos, quanto em assuntos ligados à inovação e tendências globais.

“Fica, agora, nosso convite para o próximo ano. Que todas as empresas, tanto players quanto usuárias do setor, fiquem atentas e compareçam ao Link ISP 2025, cuja data anunciaremos tão breve quanto possível. Sem dúvida, será novamente uma grande oportunidade de se atualizar com o que há de mais avançado em nosso setor”, finaliza o presidente da InternetSul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/link-isp-2024-encerra-com-recorde-de-publico-e-referencial-em-geracao-de-negocios/

Link ISP 2024 encerra com recorde de público e referencial em geração de negócios

2024-11-29