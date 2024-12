Acontece Capitão Flávio Firmino dos Santos assume comando da Capitania Fluvial de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

A cerimônia foi realizada na sede da Capitania Fluvial de Porto Alegre, no Centro Histórico da capital. Foto: O Sul Foto: O Sul

Foi realizada na manhã desta segunda-feira (2) a Cerimônia de Transmissão de Cargo de Capitão dos Portos de Porto Alegre. O Capitão de Mar e Guerra, Rodrigo da Silva Tavares, concluiu seu biênio à frente da Capitania Fluvial de Porto Alegre e passou o comando da instituição ao Capitão de Fragata, Flávio Firmino dos Santos.

“É uma satisfação enorme poder hoje assumir a Capitania dos Portos de Porto Alegre. É um motivo de felicidade muito grande, tanto para mim quanto para toda a família. Sabemos que é um desafio muito grande, mas contamos com a União, com a solidariedade do povo gaúcho para continuarmos ajudando a população. A gente aguarda que em breve a navegação se restabeleça aqui no nosso canal e o porto possa trazer mais desenvolvimento econômico para a cidade de Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul”, declarou o novo comandante.

O comandante exonerado, Rodrigo da Silva Tavares, emocionou-se em seu discurso ao agradecer os familiares pela compreensão por todos os momentos que esteve ausente devido às obrigações da posição. Além de Porto Alegre, o Capitão de Mar e Guerra se despede também do Brasil. Ele está partindo em uma missão como Adido de Defesa na Austrália.

“Além da nossa missão, da nossa atividade fim, em que a gente cuida da segurança do tráfego aquaviário, da salvaguarda da vida humana nas águas interiores, nós tivemos esse momento das enchentes que foi realmente desafiador. Acho que não só para a Marinha e as Forças Armadas, mas para todos nós, para todo o gaúcho. E realmente marcou minha vida e eu saio daqui hoje muito diferente do momento quando eu cheguei em Porto Alegre. Acho que eu saio mais preparado para as intempéries da vida”, contou o ex-comandante.

A cerimônia foi realizada na sede da Capitania Fluvial de Porto Alegre, no Centro Histórico da capital. Comandante 5º Distrito Naval, o vice-almirante Augusto José da Silva Fonseca Junior destacou o trabalho exemplar tanto do capitão exonerado, quanto do capitão empossado dentro da instituição e disse que a passagem de comando deve dar continuidade ao trabalho realizado pela Marinha do Brasil na capital e no Estado.

“A Capitania aqui de Porto Alegre teve um trabalho fundamental neste ano, muito importante no socorro às nossas vítimas. E essa relação da capitania com a sociedade porto-alegrense aqui é muito importante. O trabalho do dia a dia é esse, é se preocupar com a segurança do tráfego aquaviário, com a salvaguarda da vida humana no mar. E a capitania tem feito isso de maneira brilhante e contribuindo muito para a população, para a comunidade marítima e para a sociedade como um todo”, destacou o comandante 5º Distrito Naval.

