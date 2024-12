Acontece Fórum de Competitividade e Reconstrução discute planejamento para o futuro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

A capital gaúcha foi apresentada no evento como a 4ª melhor colocada no Ranking de Competitividade dos estados e municípios. Foto: O Sul Foto: O Sul

O Country Clube de Porto Alegre recebeu, nesta segunda-feira (2), mais uma edição do Fórum de Competitividade. A edição deste ano, porém, também teve como tema a Reconstrução. Com apoio institucional do Centro de Liderança Pública (CLP), o evento reuniu lideranças dos setores público e privado para discutir o planejamento e mecanismos para o desenvolvimento da capital, dentro do contexto atual de retomada do Estado após as enchentes.

“A ideia de mais essa edição do Fórum de Competitividade é levar o setor público e privado para trabalhar em temas que impactem na competitividade, na melhora do desenvolvimento econômico e social da nossa capital”, destacou Eduardo Fernandez, empresário e Embaixador do CLP, que fez a abertura do Fórum.

Os debates foram norteados pelo Ranking de Competitividade dos estados e municípios. Bastante difundidas no setor privado, o ranqueamento avalia ações em 10 pilares principais, como Segurança Pública, Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Solidez Fiscal, entre outros.

“Hoje apresentamos Porto Alegre como 4ª melhor cidade do país em competitividade. Então, isso é muito bom. A gente sabe que o setor público, trabalhando junto com o setor privado, sempre terá uma melhora de ganho e isso traz melhoria de qualidade social e qualidade econômica”, ressalta Fernandez.

O primeiro painel foi conduzido pelo diretor de Relações Institucionais da Regional Sul do Grupo Aegea, Fabiano Dallazen, e abordou Saneamento e Sustentabilidade. Dallazen mostrou a importância do tratamento de esgoto no Rio Grande do Sul e os benefícios alcançados por cidades que já trabalham o esgotamento sanitário.

Na sequência foi a vez do secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e Coordenador-Geral do Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática de Porto Alegre, Germano Bremm, subir ao palco. Ele abordou a Reconstrução e Preparação da cidade para o futuro.

“Estamos muito felizes com os números do CLP, mostrando que Porto Alegre, em que pese todo o desafio que a gente viveu e está vivendo ainda, da reconstrução, um desafio gigantesco, e ao mesmo tempo a gente continua figurando entre as principais capitais do Brasil em competitividade”, destacou o secretário.

“Infelizmente as mudanças climáticas são uma realidade que tem se imposto não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o mundo. Então, a gente precisa aprender a ser mais resiliente, mais forte, mais preparado para estar organizado e estruturado para esses eventos climáticos, sem perder de vista a economia, o desenvolvimento, a geração de emprego, riqueza e oportunidade”, acrescentou Germano Bremm.

Também participaram do painel a diretora da Gam3 Parks, Carla Deboni; o sócio-empreendedor do Cais Embarcadero e do Planeta Atlântida, Eugênio Corrêa; o vice-presidente Institucional e de Compliance da Multiplan, Vander Giordano; e o Gerente de Marketing Corporativo da SVB, Dan Berger.

O encerramento do Fórum de Competitividade e Reconstrução foi realizado pelo prefeito reeleito da capital, Sebastião Melo. Ele comentou os desafios para o futuro de Porto Alegre e os que têm sido enfrentados para reorganizar a cidade após a grave enchente de maio. “Só tem uma maneira de nós enfrentarmos os desafios: juntos. Poder público, empresariado, sociedade… não tem como nós reconstruirmos a nossa cidade em ações isoladas. Mas eu também me perfilo ao lado daqueles que aqui também já disseram: esta cidade tem uma capacidade extraordinária”, finalizou o prefeito.

