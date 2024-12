Acontece Supermercadistas reconhecem os destaques do “ano da superação” com o Carrinho Agas 2024

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Cerimônia de entrega ocorrerá dia 10 de dezembro, no salão nobre do Grêmio Náutico União. Foto: Larry Silva Foto: Larry Silva

Realizado pela Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS) desde 1984 para celebrar as empresas e personalidades que mais se destacaram na opinião dos supermercadistas, o troféu Carrinho AGAS 2024 chega à sua 41ª edição, neste ano, carregado da simbologia de superação que marca a retomada da economia gaúcha após a mais expressiva tragédia climática da história do Estado. A eleição dos 42 agraciados com o prêmio – entre eles, companhias fornecedoras de produtos e equipamentos para supermercados e lideranças que se notabilizaram por sua atuação e trabalho – contou com a participação de 192 empresários do ramo supermercadista, em processo seletivo que durou três meses. Os campeões do Carrinho AGAS 2024 serão homenageados em jantar na noite do dia 10 de dezembro, a partir das 19 horas, no salão nobre do Grêmio Náutico União (Rua João Obino, 300), em Porto Alegre, em cerimônia que reunirá mais de 900 convidados, autoridades e membros da imprensa.

A principal novidade desta edição será a ampliação do número de personalidades agraciadas – além dos tradicionais prêmios de “Gerente do Ano”, “Personalidade Pública” e “Reconhecimento AGAS”, a entidade outorgará pela primeira vez, em 2024, quatro distinções novas a lideranças de diferentes segmentos: o troféu “Mérito Editorial”, ao diretor de redação do Correio do Povo, Telmo Ricardo Flor; o “Prêmio Centenário”, destinado ao empresário e esportista Anton Karl Biedermann; o “Destaque AGAS Mulher”, para a supermercadista Rosane Áxila Roxo, de Camaquã; e o “Troféu Superação”, que homenageará o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho. “São lideranças notáveis em suas áreas e que simbolizam, com seus exemplos de vida e trabalho, a força, a liderança e o espírito de reconstrução que ajudou a reerguer o Estado neste ano tão difícil. São personalidades admiradas por todos os supermercadistas”, antecipa o presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo.

Além dos quatro, serão homenageados a empresária Dayane Titon, diretora da Baly Energéticos (Destaque AGAS Jovem); o profissional de vendas da Nestlé, Paulo Rodrigues (Gerente de Vendas do Ano); o presidente da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), Claudio Bier (Personalidade Pública do Ano); e o presidente e ex-presidentes da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), João Galassi, Fernando Yamada, João Carlos Oliveira Jr., João Paes de Mendonça, João Sanzovo, José Humberto Pires de Araújo, Levy Nogueira, Paulo Afonso Feijó e Sussumu Honda (Reconhecimento AGAS).

Medalha Marcello Zaffari

Encerrando as homenagens a personalidades, a Associação reservou a dois empresários do setor varejista, um gaúcho e um paranaense, a Medalha Marcello Zaffari, mais alta honraria concedida pela entidade para supermercadistas. O prêmio visa distinguir os empresários do ramo de supermercados que melhor personificam a força de trabalho do varejo, o engajamento social com a comunidade e o bom relacionamento com os fornecedores, que tradicionalmente compõem a figura do supermercadista modelo, a exemplo da figura de Marcello Zaffari.

O primeiro agraciado com a medalha é Augusto De Césaro, diretor-presidente da Unidasul Distribuidora Alimentícia, que opera os supermercados da bandeira Rissul e Macromix. “Trata-se de um supermercadista à moda antiga, muito inteligente e estudioso, que ajudou a moldar e formatar o formato dos supermercados em nosso Estado e nunca tirou a barriga do balcão. É uma referência para todos os empresários do setor”, elogia Longo. O segundo contemplado com a Medalha Marcello Zaffari é Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato, com origem em Cascavel, no Paraná. “Como bom supermercadista, Everton iniciou como empacotador em uma das lojas da família, vivenciou todas as nuances do negócio, desempenhou funções operacionais e administrativas e, aos 16 anos, assumiu os negócios da família, juntamente com seus irmãos Ederson e Eduardo, e sua mãe, Reni Muffato. Hoje, é reconhecido nacionalmente como um dos empreendedores mais admirados do Brasil”, sublinha Longo.

Fornecedores

Eleitos por maioria de votos em votação espontânea entre 192 supermercados do Estado, os melhores fornecedores do ano do Carrinho AGAS 2024 são um espelho das categorias e dos produtos que mais vêm ganhando destaque nas gôndolas do setor. Entre as empresas agraciadas, 68% são gaúchas. “Nossa premiação sempre comprovou que a indústria gaúcha tem muita força e compete com igualdade, em termos de qualidade, atendimento e preço, com diversas multinacionais de diferentes setores. Hoje, a indústria gaúcha garante competitividade e minimiza os impactos de eventuais inflações aos consumidores, por sua eficiência e inventividade”, garante o presidente da AGAS.

O processo de escolha dos agraciados foi desenvolvido a partir de rigorosa etapa qualificatória, em que representantes das maiores empresas supermercadistas do Estado elegeram o seu preferido em cada uma das categorias, mensurando critérios como share de mercado, cumprimento de prazos de entrega, relacionamento com o varejo, capacidade de inovação e baixos índices de ruptura. Os únicos estreantes entre os agraciados são o Frigorífico Callegaro, de Santo Ângelo, campeão na categoria “Melhor fornecedor de carne bovina”, e a marca Del Valle, distinguida como “Melhor fornecedora de sucos”. Com os prêmios deste ano, os maiores campeões históricos do Carrinho AGAS são a Nestlé (38 troféus), a Coca-Cola (37 prêmios) e a gaúcha Girando Sol (32 troféus). Outros destaques de 2024 são a Cooperativa Santa Clara, campeã em dois quesitos (“Melhor fornecedor de leites” e “Melhor fornecedor de queijos”) e a Bebidas Fruki, campeã como “Melhor fornecedora de água mineral” pela marca Água da Pedra, e também homenageada com o “Prêmio Centenário” pela passagem dos seus 100 anos de atividades.

Setor prepara as festas

O setor supermercadista gaúcho prepara seus estoques e as 6,7 mil lojas no Estado para as festas de final de ano – o presidente da AGAS estima que cerca de 20% dos valores injetados na economia pelo 13º salário deverão ficar nos caixas do segmento. Os principais produtos a serem comercializados para as festas de Natal e Ano-Novo, tradicionais períodos de boas vendas para o setor, são itens típicos como aves, espumantes, panetones e frutas secas (Natal); e espumantes, lentilhas, outras bebidas e carne suína (Réveillon). A estimativa da AGAS é que as vendas registrem um pequeno crescimento em relação às festas do ano passado, na ordem de 6%. “Será uma celebração diferente, de muita união e compartilhamento. O Estado passou por um ano difícil e a completa recuperação social e econômica ainda está longe de ser concluída. As festas serão um momento de integração e celebração, e os supermercados estarão prontos para abastecer os consumidores neste fim de ano tão simbólico”, conclui o dirigente.

Confira os campeões do Carrinho Agas 2024:

Categoria Campeão Melhor Fornecedor de Queijos Cooperativa Santa Clara Melhor Fornecedor de Frios fatiados BRF Melhor Fornecedor de Iogurtes Lactalis Batavo Melhor Fornecedor de Biscoitos Isabela Melhor Fornecedor de Massas Orquídea Melhor Fornecedor de Commodities de Mercearia Blue Ville Melhor Fornecedor de Pães e salgados congelados Marquespan Melhor Fornecedor de Produtos naturais e integrais Naturale Melhor Fornecedor de Cafés e Matinais Nestlé Melhor Fornecedor de Balas, doces e rapaduras Da Colônia Melhor Fornecedor de Chocolates Neugebauer Melhor Fornecedor de Conservas Oderich Melhor Fornecedor de Barras de cereal Ritter Melhor Fornecedor de Sucos Del Valle Melhor Fornecedor de Refrigerantes Coca-Cola Femsa Brasil Melhor Fornecedor de Leites Cooperativa Santa Clara Melhor Fornecedor de Água mineral Água Da Pedra Melhor Fornecedor de Cervejas Ambev Melhor Fornecedor de Espumantes Cooperativa Garibaldi Melhor Fornecedor de Vinhos Vinícola Aurora Melhor Fornecedor de Energéticos Baly Energy Drink Melhor Fornecedor de Higiene e beleza Unilever Melhor Fornecedor de Fraldas Pampers P&G Melhor Fornecedor de Limpeza Girando Sol Melhor Fornecedor de Papéis Mili Melhor Fornecedor de Bazar Tramontina Melhor Fornecedor de FLV Silvestrin Melhor Fornecedor de Rações Pet Monello Melhor Fornecedor de Carne bovina Callegaro Melhor Fornecedor de Frango Ave Serra Gerente de Vendas Destaque Paulo César Rodrigues (Nestlé) Prêmio Mérito Editorial Telmo Flor (Correio do Povo) Destaque AGAS Mulher Rosane Avila Roxo ( Grupo Roxo) Destaque AGAS Jovem Dayane Titon (Baly) Prêmio Inovação Supermago Prêmio Centenário Bebidas Fruki Prêmio Centenário Anton Karl Biedermann Reconhecimento AGAS João Galassi, Fernando Yamada, João Carlos Oliveira Jr., João Paes de Mendonça, João Sanzovo, José Humberto Pires de Araújo, Levy Nogueira, Paulo Afonso Feijó e Sussumu Honda Personalidade Pública do Ano Claudio Bier (Fiergs) Troféu Superação Claudio Toigo (Grupo RBS) Medalha Marcello Zaffari Augusto De Césaro Medalha Marcello Zaffari Everton Muffato

